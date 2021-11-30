Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer mesajı

Galatasaray'da sergilediği performansla üç şampiyonluk yaşayan ve Türkiye'de en fazla kupa kazanan Brezilyalı oyuncu olan Felipe Melo, ilerleyen yaşına rağmen hala uluslararası kulüplerin radarında yer almaya devam ediyor.

Felipe Melo ne söyledi?

38 yaşındaki oyuncu Globo'ya yaptığı açıklamada Palmeiras'tan sonra nerede oynayacağına henüz karar vermediğini açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse şu ana dek uluslararası bir kulüple konuştum. Şu ana dek hiçbir takımla görüşmediğimi söylemiştim ama bugün bazı önemli gelişmeler yaşandı.

"Menajerimle oturup konuşacağız ve elimizdeki teklifleri değerlendireceğiz.

"Palmeiras'ta kalırsam bütün kupaları kazanmak istiyorum ama ayrılırsam da gideceğim takımda her şeyi kazanmak için oynayacağım.

Uzun süredir ülkesinde

Bir dönem Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Melo, Juventus'tan transfer olduğu Galatasaray'da sergilediği üst düzey performansın ardından Serie A'ya Inter formasıyla dönmüştü.

Avrupa'da son olarak Inter için oynayan Melo, 2017 yılından bu yana formasını giydiği Palmeiras ile bir Brezilya Ligi ve iki Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşayarak, kulüp tarihine geçmişti.

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