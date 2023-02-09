Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin etkileri sürerken, geçmişte ülkemizde top koşturan yabancı futbolcular da bu duruma kayıtsız kalmadı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı çok sayıda ünlü eski futbolcu desteğini esirgemezken, Galatasaray’ın efsanesi Felipe Melo, Alex de Souza ile konuştuğunu ve yardım maçı organize etmek istediklerini söyledi.

“Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye’yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray’ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ı temsil etmiyoruz. Ben sadece yardım için buradayım.

Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm. Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor.

Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe’nin idolü değil, herkesin idolü.

Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye’yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz.

Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı. Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım tanrı Türkiye’yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım”