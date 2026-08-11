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Felaketten önce ayrılmıştı: Yamal, Kolombiya depremine tepki gösterdi

L. Yamal
Barcelona
La Liga
İspanya
Kolombiya

Başsağlığı ve dayanışma mesajı

Lamine Yamal, Kolombiya'da geçirdiği tatilinin ardından yarın çarşamba günü, 12 Ağustos'ta Barcelona antrenmanlarına dönmeye hazırlanıyor.

19 yaşındaki oyuncu, tatilinin bir bölümünü Cartagena, Rosario Adaları ve Medellín şehirleri arasında geçirdi ve Comuna 13 bölgesini ziyareti sırasında Kolombiya Millî Takımı forması giyerek göründü.

Ancak Barcelona'ya döndükten sonra Yamal, pazartesi günü Kolombiya'yı vuran ve Richter ölçeğine göre 7,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremi öğrendi.

Yamal, sosyal medya üzerinden felaket kurbanlarının yakınlarına ve zarar görenlere destek mesajı iletmeye özen gösterdi.

Barcelonalı kanat oyuncusu, Instagram hesabındaki hikâyede şöyle yazdı: "Kolombiya halkına en iyi dileklerimiz ve dualarımız."

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ستوري يامال بعد زلزال كولومبياحساب لامين يامال في إنستجرام

Deprem, aralarında Cali, Pereira ve Manizales'in de bulunduğu birçok şehirde büyük hasara yol açtı; ölü sayısı 224 kişiye yükselirken, salı öğleden sonrasına kadar 1000'den fazla kişi de yaralandı.

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