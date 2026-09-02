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Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Felaketler peş peşe: Real Madrid'in yıldızına disiplin soruşturması açıldı

La Liga
Real Madrid
R. Asencio
İspanya

Real Madrid, çarpıcı bir kararla oyuncusunu şoke etti

Real Madrid'in yıldızı Raul Asencio'nun başındaki felaketler ardı ardına geliyor. Asencio, alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından geçtiğimiz günlerde para cezasına çarptırıldı ve ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

Cope radyosu, Real Madrid'in Raul Asencio hakkında bir disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini ve oyuncuya yüksek bir para cezası verilmesinin beklendiğini aktardı.

Real Madrid'in oyuncuya vermeye karar verdiği ceza şimdilik netlik kazanmış değil. Ancak gazeteci Melchor Ruiz'in açıkladığına göre, İspanyol kulübü kurumun iç yönetmeliğine uygun şekilde oyuncu hakkında bir disiplin soruşturması başlattı.

Real Madrid'in bu adımı atmasının nedeni, yaşananların kulübün imajını etkilemesi ve oyuncunun bu davranışının ihmalkâr bir tutum içermesi olarak değerlendirildi.

Real Madrid, oyuncunun olayı bizzat kulübe bildirmesinin ardından yaşananlardan zaten haberdardı.

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Şimdi ise kulübün olaylara ilişkin belirleyeceği tehlike derecesine bağlı olarak, para cezası ya da iç yönetmelikte öngörülen başka bir ceza uygulanacak.

Real Madrid daha önce Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'ye, geçtiğimiz sezon aralarında yaşanan tartışmanın ardından her biri için 500 bin euro tutarında para cezası uygulamıştı.

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