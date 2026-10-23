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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Felaketle sonuçlanan Bournemouth gecesinin ardından: Milan, Maignan'ı ırkçı saldırılara karşı korumak için devreye girdi

M. Maignan
AFC Bournemouth - AC Milan
AFC Bournemouth
AC Milan
Ligi Europa
Fransa
İngiltere
İtalya

Milan sert bir açıklamayla ayağa kalktı

Milan, kalecisi Mike Maignan'ın dün akşam Avrupa Ligi'nde Bournemouth'a 3-0 kaybedilen maçta kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı hakaretleri kınadı.

İtalyan kulübü, maçın ardından geçen saatlerde kalecinin internet üzerinden hedef alınmasının ardından bugün cuma günü resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün Bournemouth'a karşı oynanan maçın ardından Mike Maignan, sosyal medyada ciddi ve kabul edilemez ırkçı hakaretlerin hedefi oldu. AC Milan, sahada ya da saha dışında yeri olmayan her türlü ırkçılığı ve ayrımcılığı şiddetle kınamakta olup, kulüp Mike'a tam dayanışmasını ve desteğini ifade eder."

Maignan, Bournemouth'un köşe vuruşu kullanmaya hazırlandığı sırada Tyler Adams'ı yüzünden ittiği için 27. dakikada kırmızı kart görmüştü. Faulden kaynaklanan penaltıyı Marcus Tavernier gole çevirmeyi başardı ve ev sahibi ekip, karşılaşmayı on kişi tamamlayan rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Fransız milli kaleci, bugün cuma günü erken saatlerde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, rakip oyuncuya yönelik hareketinin kasıtlı olmadığını belirtti.

Bu, Maignan'ın ırkçı hakaretlere maruz kaldığı ilk kez değil. Daha önce Ocak 2024'te Udine'de tribünlerden hedef alınmasının ardından takım arkadaşlarına öncülük ederek sahayı terk etmiş, bu da maçın kısa bir süre durdurulmasına yol açmıştı.

Kulüp, perşembe günkü sonuçtan hayal kırıklığına uğrayan taraftarlarına öfkelerini doğru ve sorumlu bir şekilde yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Milan açıklamasını şöyle tamamladı: "Milan taraftarları ve İtalyan futbolunun temsilcileri olarak birlik içinde kalmalıyız. Hepimiz kazanmak istiyoruz, ancak bunu doğru şekilde; onurla, karşılıklı saygıyla ve zarafetle yapmalıyız."

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