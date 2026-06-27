Felaketle sonuçlanan bir gelişme… Utanç verici bir suçlama, Dünya Kupası’ndaki bir Afrikalı yıldızı tehdit ediyor

2026 Dünya Kupası’na katılan Afrika milli takımlarından birinin yıldız oyuncusunun sevinci, 32’li turlara yükselmeyi garantiledikten birkaç saat sonra, kendisine yöneltilen ahlaksız bir suçlama nedeniyle bir kabusa dönüştü.

Yeşil Burun Adaları milli takımının kaptanı Ryan Mendes, cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle Yeni Zelanda’da adli soruşturma altında.

Portekizli Apola gazetesi, Brezilya'nın "Globo" sitesine atıfta bulunarak, davanın Yeni Zelanda'da ikamet eden bir Brezilyalı vatandaşla ilgili olduğunu ve iddia edilen olayın geçtiğimiz Mart ayında, Afrika takımının Yeni Zelanda'daki antrenman kampı sırasında meydana geldiğini aktardı. Gazete, suçlamanın 27 Mart tarihine dayandığını ve olayın, Yeşil Burun Adaları milli takım heyetinin Auckland’da konakladığı otelde meydana geldiğini açıkladı. Yeni Zelanda’da oturma ve çalışma vizesi ile yaşayan Brezilyalı kadın, iki dostluk maçı içeren “FIFA” etkinlikleri kapsamında heyetin çevirmeni ve operasyonel destek görevlisi olarak çalışıyordu. Bunlardan biri Şili, diğeri ise Yeni Zelanda milli takımıyla oynanan maçlardı ve kadın, işi gereği aynı otelde kalıyordu.

Polise sunulan şikayete göre, şikayetçi, Şili ile oynanan ilk maçın ardından, tercümanlık görevini yerine getireceğini düşünerek heyet için ayrılmış otel odalarından birinde düzenlenen bir toplantıya davet edildiğini, ancak toplantının bir kutlama olduğunu fark edince rahatsız hissederek odasına geri döndüğünü belirtti.

Şikayetçi, kısa bir süre sonra kapısının çalındığını duyduğunu, işiyle ilgili yardım isteneceğini düşünerek kapıyı açtığını, ancak şikayete göre Mendez’in odaya girip kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu, boğmaya çalıştığını ve kendini savunmaya çalışırken yumruk attığını ve ısırdığını, ardından da iddia edilen cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini ekledi.

Gazete, şikayetçinin vücudundaki morlukların fotoğraflarını çektiğini ve cinsel saldırı mağdurlarına destek veren bir kliniğe başvurduğunu belirtti. Tıbbi raporda, göğsünde, boynunda ve dudaklarında, ayrıca kafa derisinde ve hassas bölgelerde çok sayıda mor leke olduğu ortaya çıktı.

Yeni Zelanda Polisi, “Globo”nun sorusuna yanıt olarak, olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü doğruladı; ancak ülkedeki katı gizlilik yasalarına uygun olarak ilgili tarafların kimliklerini açıklamaktan kaçındı. Kaynaklar ise şikayetin 10 Nisan’da yapıldığını bildirdi.

Mendez veya Yeşil Burun Adaları (Kap Verde) Futbol Federasyonu tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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