LaLiga, son yıllarda küresel bir olguya dönüşen siber saldırı dalgasından kendini kurtaramadı.

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"AS" gazetesinin haberine göre LaLiga, bugün (pazartesi) yaptığı açıklamada bu ayın 14'ü ile 16 Kasım arasında söz konusu suçun kurbanı olduğunu doğruladı. Açıklamada, verilere yetkisiz erişim sağlayan failin "LaLiga'nın ve bazı kulüplerin dijital hizmetlerine kayıtlı kullanıcılara ait kişisel verileri dışarı çıkardığı" belirtildi.

LaLiga, güvenlik ekibinin saldırının kaynağını tespit ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Kasım'da ekip, saldırıyı kontrol altına almak, veri sızıntısını durdurmak ve saldırganı engellemek için gerekli tüm önlemleri aldı. Olay bu platformla sınırlı kaldı ve ligin diğer sistemlerini ya da müsabakaların işleyişini etkilemedi."

LaLiga, siber saldırının yol açtığı zararı değerlendirmeyi ve saldırının tam kapsamını belirlemeyi sürdürüyor.

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Kurum, "yeni saldırı girişimlerini tespit etmek ve dijital hizmetlerinin en üst düzeyde güvenliğini sağlamak için sistem izlemesini" güçlendirdiğini açıkladı.

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Saldırı, İspanya Veri Koruma Ajansı'na (AEPD) bildirildi. Ayrıca Ulusal Polis'in Merkezi Siber Suçlarla Mücadele Birimi'ne şikâyette bulunuldu ve soruşturmayı bu birim yürütüyor. Etkilenen kulüpler de uyarıldı.

Dünya statlarında siber saldırı olgusu: Futbolun kapısını çalan dijital tehdit

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Siber saldırılar: Futbolun kapısını çalan dijital tehdit

Siber saldırılar artık yalnızca bankaları veya devlet kurumlarını hedef alan geçici teknik olaylar değil. Son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki büyük spor kuruluşlarını ve organizasyonlarını hedef alan endişe verici küresel bir olguya dönüştü.

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Futbol endüstrisinin yaşadığı devasa dijital dönüşümle birlikte ligler, kulüpler ve kıtasal federasyonlar televizyon yayınlarının yönetimi, bilet satışı, oyuncuların teknik verilerinin analizi ve milyarlarca dolarlık sponsorluk sözleşmelerinin güvence altına alınması için bulut altyapısına ve dijital platformlara dayanır hâle geldi. Bu da dünyanın en popüler sporunu bilgisayar korsanları ve siber suç çeteleri için cazip bir hedef hâline getirdi.

Spor dünyasını vuran bu dijital saldırıların amaçları çeşitlilik gösteriyor: Sistemleri felç eden ve veri tabanlarını donduran fidye yazılımlarıyla yapılan mali şantajdan oyuncu transferlerine, sağlık dosyalarına, taraftar ve abone verilerine ilişkin hassas bilgilerin çalınmasına kadar uzanıyor. Bunlara yoğun saatlerde canlı yayın sunucularını devre dışı bırakmaya yönelik sistematik saldırılar da ekleniyor. Tüm bunlar ağır maddi kayıplara yol açıyor ve hem taraftarların hem de ticari ortakların güvenini sarsıyor.

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Futbol dünyası son dönemde alarm zillerini çaldıran bir dizi önemli siber saldırıya sahne oldu. Avrupa'nın büyük kulüpleri siber saldırılarla hedef alınırken büyük turnuvaların bilet platformları da saldırıya uğradı; Premier Lig'in ve UEFA'nın dijital sistemlerine de sızma girişimlerinde bulunuldu.

Bu hızlı artış, spor kuruluşlarını güvenlik hesaplarını baştan aşağı gözden geçirmeye ve siber güvenlik ile veri şifreleme sistemlerine yoğun yatırım yapmaya yöneltti. Zira modern futbol çağında sanal sahaların ve dijital platformların korunması, tribünlerin ve yeşil sahanın güvenliğini sağlamaktan daha az önemli değil.