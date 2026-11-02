İspanya Milli Takımı, geçtiğimiz yaz tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından hafızalara kazınacak bir yılı tamamlamaya hazırlanıyor. Takım, 2026'daki son uluslararası ara dönemine birkaç gün sonra çıkacak.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen trajik tren kazasının ardından ülkede hüzün hâlâ hâkimken ve İspanya kurbanlarını anarken, takım 2026 yılındaki son iki maçını oynuyor: Sparta Prag Stadı'nda Çek Cumhuriyeti'ne karşı (12 Kasım Perşembe) ve İngiltere'ye karşı (üç gün sonra, Metropolitano Stadı'nda).

Son dönemde dört galibiyet elde eden teknik direktör Luis de la Fuente ve ekibi, UEFA Uluslar Ligi'nde grup liderliğini korumayı hedefliyor.

Grup liderliği, onlara UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçını kendi sahalarında oynama hakkını verecek ve belki de Fransa, Portekiz ve Hollanda ile karşılaşmaktan kaçınmalarını sağlayacak. İngiltere'ye karşı belirleyici maç Madrid'de oynanacak.

"Marca" gazetesine göre, De la Fuente'nin önümüzdeki cuma günü açıklayacağı kadroda çok fazla soru işareti bulunmuyor.

Dünya şampiyonlarının gücünü artıran bir diğer unsur ise bir ay önce ortaya koydukları şey: Bu takımın, Dünya Kupası'nı ezici bir üstünlükle kazandıktan sonra kazanma isteğini doyurmak için herhangi bir teşvike ihtiyacı yok.

Kadroda yeni yüzler yer alacak. Dünya Kupası'nda takımla birlikte olan ve geçen ara dönemde yer almayan iki oyuncu geri dönüyor: Juan García ve Pedro Porro.

Tottenham'ın bek oyuncusu, Dünya Kupası'nda kilit bir oyuncuydu, ancak o günden bu yana iki sakatlık onu sahalardan uzak tuttu. Yine de geçen ayın yirmi dördünde, takımının Chelsea'yi yendiği maçta geri döndü.

Öte yandan, Eric García ve Dani Olmo'nun sakatlık nedeniyle yer alamayacağı kesinleşti; bu eksiklikler yeni fırsatlar doğuruyor.

Savunma hattı

Savunmada Vivian, İngiltere'ye karşı ve Hırvatistan'a karşı iki maçta sağ bek olarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu da, Fresneda'ya (Oviedo'da Çek Cumhuriyeti'ne karşı ilk 11'de başlayan) ek olarak, Laporte, Cubarsí ve Huijsen'in yanına katılacak başka bir stoperin çağrılabileceği anlamına geliyor.

İşte burada Jacobo Ramón'un adı öne çıkıyor. Como'nun stoperi, İtalya Ligi'nin en parlak yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor ve ayrıca Cesc Fàbregas'ın takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.

Bu mevkide, yakından takip edilen iki oyuncu daha var: çok yönlü Javi Rodríguez (Celta Vigo) ve güçlü Jon Martín (Real Sociedad).

Belirtmek gerekir ki, 21 yaş altı milli takım bu sezon iki hazırlık maçı oynayacak: Birincisi Almendralejo'da Japonya'ya karşı, ikincisi Arnavutluk'un Tiran kentinde.

Ayrıca David Gordo'nun, yabancı kulüplerin oyuncularının turnuvaya katılmasına izin vermek istememeleri ihtimaline karşı, turnuvanın FIFA'nın uluslararası ara dönemiyle çakışmaması nedeniyle, 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.

Turnuva 16 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ve kura çekimi 26 Kasım'da Belgrad'daki Sava Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Orta saha hattı

Bunlardan biri, De la Fuente'nin kadrosunda vazgeçilmez bir oyuncu olan Martín Zubimendi. Kendisi ve David Raya, teknik direktörün göreve geldiği günden bu yana takımın tüm kadrolarına dahil edilen iki oyuncu. Ancak Arsenal'deki rolü ciddi şekilde azaldı.

Bu sezon, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dakikalar oldukça sınırlıydı. Lig Kupası'nın iki maçında ilk 11'de yer aldı, ancak takımı geçen hafta mütevazı Fleetwood'a yenildi.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana yalnızca bir tam maç oynadı: Arsenal'in lig sezonunu tamamladığı maç; o sırada Arteta'nın takımı Premier Lig şampiyonluğunu çoktan garantilemişti ve Şampiyonlar Ligi finalini düşünüyordu.

Diğer oyuncu ise iki yıl önce takıma katılan, ancak futbol kariyeri tekrarlayan sakatlıklardan muzdarip olan Pablo Barrios.

Barrios, Olmo'nun yokluğunu telafi etmek için en ideal seçenek olarak görülüyor; her ne kadar De la Fuente, belki de oyun kurucu mevkisine daha yakın olabilecek oyuncular arayışıyla Real Betis'e (Isco, Fornals) baktıysa da.

Ön listede Yéremy, Pablo García, Moleiro ve diğerleri gibi isimler yer alıyor.

Hücum hattı

Oyarzabal ve Ferran'ın arkasındaki forvet mevkisinde De la Fuente, gerçek bir forvet, klasik bir santrfor arıyor.

Borja Iglesias'ı Dünya Kupası'na götürdü, Roberto Fernández'e güvendi ve son çare olarak Carlos Espai'yi çağırdı; daha fazla oyun süresiyle Real Madrid oyuncusu yeni Joselu olacaktı. Ancak neredeyse hiç oynamıyor.

Bu kadrodaki değişiklik, Samu Aghehowa'nın geri dönüşü. Porto'nun forveti, henüz İspanya ile parlamamış olsa da, acil durumlar veya açık ve hızlı maçlar için uygun, kökten farklı türde bir forvetin özelliklerine sahip.