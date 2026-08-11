İspanyol Rodri'nin Barcelona'ya transferi son aşamalarına doğru ilerliyor. Manchester City'nin orta saha oyuncusu Katalan kulübüne transfer konusundaki tavrını netleştirirken, iki taraf arasındaki müzakerelerin daha önce ileri bir aşamaya ulaşmasına rağmen kapıyı Real Madrid'e kapatmasının nedenlerine dair yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mon'un YouTube kanalında açıkladığına göre Rodri, Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid'in genel müdürü Jose Angel Sanchez ile bir toplantı yaptı ve görüşme sırasında beyaz forma giymeye açık olduğunu gösterdi. Ancak kulübe, müzakerelerin seyrinde etkili olan 3 temel eleştiri yöneltti; ardından transfer daha sonra kesin olarak durdu.

Transferin sonuçlandırılmasındaki gecikme

Rodri'nin ilk itirazı, Real Madrid'in kendisini kadrosuna katmak için harekete geçmekte gecikmesiyle ilgiliydi. Buna ek olarak, kulüp başkanı Florentino Perez'in transferi baştan tamamlama isteğinin olmadığından bahseden çok sayıda sızıntı da vardı.

Real Madrid'in oyuncuya yönelik hamlesi, dizinin sağlıklı olduğunun teyit edilmesinin ardından geldi. Ayrıca Dünya Kupası'nda sergilediği olağanüstü performans da etkiliydi; turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanması, teknik değerini artırdı ve kulübü kendisiyle anlaşma konusunda ilgisini yoğunlaştırmaya yöneltti.

Real Madrid projesine dair soru işaretleri

İkinci eleştiri ise Real Madrid içindeki sportif projenin görünümüyle ilgiliydi. Rodri, kulübün transferi ele alış biçimi ve harekete geçmek için seçtiği zamanlama konusunda çekinceler dile getirdi; kendisiyle anlaşmanın baştan itibaren açık bir öncelik olmadığını hissetti.

Müzakereler ileri bir aşamaya ulaşmasına rağmen bu değerlendirmeler oyuncunun kanaatini etkiledi ve onu transfer piyasasında önüne çıkan diğer seçenekleri incelemeye daha açık hale getirdi.

"Soyunma odası sorunları"

Aynı anlatıya göre Rodri'nin sözlerindeki en hassas nokta, Real Madrid'in soyunma odasında sorunlar bulunduğuna dair konuşulanlardı.

Alvarez de Mon, Rodri'nin kulüp yönetimine takım içinde sorunlar olduğunu duyduğunu bildirdiğini söyledi. Bunun üzerine, Real Madrid oyuncunun ortaya koyduğu talepleri karşılayıp transferi konusunda bir ön anlaşmaya varabilmeden önce, soyunma odasındaki durumun niteliğine ilişkin ona açıklamalar yapılması gerekti.

O sırada transfer neredeyse tamamlanmış gibi görünüyordu; özellikle de Rodri İspanya'nın başkentine transfer olmaya açıkken. Ancak Barcelona müzakere hattına güçlü bir şekilde dahil oldu ve oyuncunun hesaplarını değiştirdi.

Barcelona tabloyu değiştiriyor

Real Madrid, transfer konusunda Manchester City ile müzakere ederken, Diomande ile anlaşma ve Vinicius'un sözleşmesinin yenilenmesi gibi başka dosyalarla meşgul olduğundan, Rodri'nin transferine mutlak önceliği vermedi.

Barcelona bu kararsızlıktan yararlanarak rekabete güçlü bir şekilde girdi. Böylece Rodri kendini iki farklı seçenekle karşı karşıya buldu ve sonunda kulübün hem teknik hem de kişisel düzeydeki hedeflerine uygun olduğunu hissetmesinin ardından Katalan projesine yöneldi.

Rodri neden Barcelona'yı tercih etti?

Veriler, Rodri'nin Barcelona'nın milli takım oyuncularından bir kısmını tanımasının, kararını almasına yardımcı olan etkenlerden biri olduğuna işaret ediyor. Buna ek olarak, Katalan kulübünün sportif projesine olan inancı ve saha içinde kendi özellikleri ile yetenekleriyle büyük ölçüde uyumlu olan oyun tarzına duyduğu hayranlık da etkili oldu.

Ayrıca Rodri ile Barcelona arasında mali bir anlaşmaya varıldı; transferin resmileşmesi için Katalan kulübü ile Manchester City arasındaki nihai anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

Böylece daha önce Real Madrid'e daha yakın görünen bir transfer başka bir yöne döndü. Rodri'nin çekincelerinin, beyaz kulübün transferi sonuçlandırmaktaki kararsızlığının ve ardından Barcelona'nın doğru zamanda devreye girmesinin, artık Katalan formasını giymesine birkaç adım kalan oyuncunun rotasını değiştirmede payı oldu.