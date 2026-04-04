Felaketin ardından... İtalyan milli takımının başına geçmesi beklenen sürpriz bir isim

İtalyan futbolu, Dünya Kupası finallerine katılamamanın yarattığı büyük şokun ardından karmaşık bir geçiş dönemi yaşıyor; bu kriz, federasyon içinde bir dizi köklü değişikliğin önünü açtı.

Gabriele Gravina'nın İtalyan Futbol Federasyonu başkanlığından istifa ettiği kesinleşti ve sistemin tamamı, Gennaro Gattuso'nun yerine geçecek kalıcı bir teknik direktörün atanmasını beklerken, A milli takımın geçici teknik direktörünün seçilmesi krizinin başını çektiği kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi.

22 Haziran'da Roma'da yapılacak federasyon başkanlığı seçimleri öncesinde iki hazırlık maçı yaklaşırken, federasyon kendini gerçek bir ikilemle karşı karşıya buluyor; resmi bir milli takım başkanı olmamasına rağmen takımı geçici olarak yönetecek bir teknik direktör ataması ve aynı zamanda mümkün olan en kısa sürede kalıcı teknik direktör seçimi için hazırlık yapması gerekiyor.

"Sport Mediaset"in haberine göre, bu geçici görevi üstlenecek en olası isim, 21 yaş altı milli takımın mevcut teknik direktörü Silvio Baldini. Baldini, bu hassas dönemi en az karışıklıkla atlatmak için pratik bir çözüm olarak görülüyor.

Bu adım, 2018'deki senaryoyu akıllara getiriyor. O yıl, İtalyan milli takımı Giampiero Ventura yönetiminde Dünya Kupası'na katılmayı başaramamış, Luigi Di Biagio, Arjantin ve İngiltere ile oynanan iki hazırlık maçında geçici olarak görevi devralmıştı. Daha sonra Roberto Mancini'nin kalıcı teknik direktör olarak atanmasıyla, milli takıma nispeten istikrar geri kazandırılmıştı.

Ve bugün, sekiz yıl sonra, tarih tekerrür ediyor gibi görünüyor; yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu beklerken, aynı görev Baldini'ye verilmesi ihtimali var. Bu seçimler, İtalyan futbolunun yeniden yapılanma sürecinde en önemli dönüm noktası olacak.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde milli takımın yeni projesinin ana hatları ortaya çıkması bekleniyor. 22 Haziran seçimlerinin sonuçlarına göre bir sonraki aşamanın ana hatları belirlenecek ve tüm kader kararları bu sonuçlara bağlı olacak. Bunların başında, "Azzurri"yi dünya sahnesindeki doğal konumuna geri döndürebilecek kalıcı bir teknik direktörün seçilmesi geliyor.

