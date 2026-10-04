Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred, Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'a ateş açtı; onun yönetiminde çalıştığı döneme dair çarpıcı perde arkası detayları ortaya koydu ve takımın bazı yıldızlarına yaklaşımı konusunda sert eleştirilerde bulundu.

Ten Hag, 2022-2023 sezonunda Manchester United'ı İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuna taşımayı ve İngiltere Federasyon Kupası finaline çıkarmayı başarmış olsa da Fred, Hollandalı teknik direktörle yaşadığı deneyimin kendisinde son derece olumsuz anılar bıraktığını vurguladı.

31 yaşındaki Fred, "Charla" adlı podcast'teki konuşmasında, Ten Hag'ın taktiksel açıdan dikkat çekici yeteneklere sahip olduğunu ancak takım oyuncularıyla ilişkilerinde ve soyunma odasını yönetmekte açıkça başarısız olduğunu söyledi.

Manchester United'ın eski oyuncusu şöyle açıkladı: "Ten Hag taktiksel açıdan harika bir teknik direktördü ama takımla ilişkisinde gerçek bir felaketti. Herkesle tartışıyordu; benimle, Cristiano'yla, Casemiro'yla ve Rashford'la tartıştı."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Beni maçlarda oynatmıyordu ve bazen ortam son derece gergin oluyordu. Ten Hag ile daha fazla oynama fırsatı bulanlar Hollandalı oyunculardı."









Fred, Ten Hag ile yaşadığı kişisel anlaşmazlıklardan bahsetmekle yetinmedi; Hollandalı teknik direktörü, takım içinde kliklere yol açmakla da suçladı; bazı Hollandalı oyuncuların oynamada ayrıcalık elde ettiğine işaret etti.

Manchester United'ın eski oyuncusu şöyle dedi: "Kliklerle dolu bir teknik direktördü. Ama taktiksel tarafa gelince, birlikte çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri."

Fred ayrıca Ten Hag'ın Manchester United dönemindeki en dikkat çekici krizlerinden birine, Hollandalı teknik direktör ile Portekizli Cristiano Ronaldo arasında patlak veren anlaşmazlığa da değindi.









Fred, Ten Hag'ın felsefesinin büyük ölçüde hız ve harekete dayandığını, bunun da teknik direktörün Ronaldo'yu yaşının ilerlemesi nedeniyle fikirlerini hayata geçirmek için artık ideal seçenek olarak görmemesine yol açtığını belirtti.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu şöyle dedi: "Takımın hızlı olmasını istiyordu ama Cristiano yaşlanmıştı. Bu yüzden onu ilk on birden çıkardı ve aralarında anlaşmazlık yaşandı."

Fred'in açıklamaları, Ten Hag'ın Manchester United dönemine dair farklı bir yönü yansıtıyor; zira Hollandalı teknik direktör, Brezilyalı oyuncunun ifadesine göre taktiksel başarıyı soyunma odasındaki tekrarlayan krizlerle bir araya getirdi ve bu süreç nihayetinde bir dizi oyuncunun kulüpten ayrılmasıyla sonuçlandı; bunların arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Fred de vardı.