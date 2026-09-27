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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Christian Guinin
Çeviri:

"Felaket savunma performansı": İngiliz basını, İspanya yenilgisi sonrası Thomas Tuchel'in takımını yerden yere vurdu

UEFA Nations League A
T. Tuchel
H. Kane
İngiltere - İspanya
İngiltere
İspanya

Nations League’in ilk maç gününde Thomas Tuchel ve İngiltere, İspanya karşısında acı bir yenilgi aldı. Basın, sert eleştiriler yöneltti.

Bir kez daha, dağınık görüntü veren savunma ile İspanya kalesi önündeki bireysel hatalar ön plana çıktı.

Örneğin 0-1’de, Manchester City’nin stoperi Marc Guehi geriden oyun kurarken topu Lamine Yamal’a kaptırdı. Yamal da bu hatayı acımasızca değerlendirip erken gelen golü attı (6.).

2-2’de de İngiliz savunması, Nico O’Reilly özelinde iyi bir görüntü vermedi. ManCity ile sözleşmesi bulunan sol bek, topu gereksiz yere rakibi Dani Olmo’nun ayağına oynadı. Eski Leipzigli oyuncu da topu sonrasında Alex Baena’ya aktardı ve Baena yaklaşık 16 metreden skora o an için dengeyi getiren golü kaydetti.

Bundan birkaç dakika önce Harry Kane, maçın erken kopmasını sağlayabilecek büyük fırsatı cömertçe harcamıştı. Bayern Münih’in golcüsü, İspanya’dan Rodri’nin ceza sahasında Jude Bellingham’ı düşürmesinin ardından penaltı noktasından yararlanamadı. İngiltere, Yamal’ın golünün ardından devre arasından önce Kane (40.) ve Anthony Gordon’un (36.) golleriyle geri dönmüştü, ancak Furia Roja’da Baena (60.) ve Mikel Oyarzabal (74.) sahneye çıktı.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images

Thomas Tuchel ve İngiltere bundan sonra hangi rakiplerle karşılaşacak?

Daily Mail, buna "felaket bir savunma performansı" diye yazdı. "Thomas Tuchel baskıyı hissediyor olmalı. Talihsiz bir alışkanlık geliştiriyor; aslında İngiltere’yi bitiş çizgisinin ötesine taşımak onun alametifarikası olmalıydı, ancak İspanya sınıf farkını net şekilde ortaya koyarken bir kez daha çaresiz kaldı."

ABD, Kanada ve Meksika’daki son Dünya Kupası’nda da Tuchel’in Three Lions’ı, Arjantin karşısında yarı finalde öne geçtiği maçı yine kolayca elinden kaçırmıştı. O dönemde özellikle Alman teknik adamın savunma ağırlıklı oyuncu değişiklikleri sert şekilde eleştirilmişti.

"İngiltere DNA’sını buluyor: Defensively Not Able (Türkçesi: savunma açısından yetersiz)", değerlendirmesinde bulunan Telegraph, BBC ise şu uyarıyı yaptı: "İngiltere kendini kaosa bırakıyor - ancak büyük ödülleri kazanmak için kontrole ihtiyacı var." Sun’a göre ise mağlubiyetin başlıca sorumluları "Guehi’nin hatası ve Kane’in kaçırdığı penaltı" oldu.

Açılıştaki bu yenilgiyle birlikte Tuchel ve İngiltere, ilk etapta 3. Grup’ta üçüncü sırada yer alıyor. Sıradaki rakipler Çekya (29 Eylül) ve Hırvatistan (3 Ekim) olacak; ardından 6 Ekim’de Çekya ile rövanş maçı oynanacak.

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