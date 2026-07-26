Portekizli Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası maceralarını üç golle tamamlamış olsa da bu, kendisini turnuvanın performans açısından seçkin yıldızları arasına sokmaya yetmedi; zira gerek milli takımlarıyla gerekse bireysel düzeyde dikkat çekici performanslar sergileyen bir dizi Arap oyuncu onun önüne geçti.

Ronaldo, turnuva mücadelesine ikinci turda Portekiz'in İspanya karşısındaki mağlubiyetinin ardından veda etti. Toplam 441 dakika sahada kaldığı 5 maçta 3 gol kaydetti; ancak grup aşamasında Kolombiya ve Demokratik Kongo karşısında düşen performansı, nihai değerlendirmesini açık biçimde etkiledi.

İstatistik alanında uzmanlaşan "WhoScored" platformu, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularına ilişkin sıralamasını açıkladı. Sıralamada, gerek teknik değerlendirme gerekse milli takımlarıyla ortaya koydukları etki açısından altı Arap oyuncunun Portekiz'in kaptanının önüne geçtiği görüldü.

Faslı Ashraf Hakimi, 7.46'lık değerlendirme puanıyla dünya genelinde 22. sırada yer alarak Arap oyuncuların başında geldi. 6 maça çıkan Hakimi, bu süreçte bir gol atıp iki gole asist yaparak dünyanın en iyi bekleri arasındaki konumunu bir kez daha teyit etti.

Mısır Milli Takımı'nın kalecisi Mustafa Şubeyr ise 7.38'lik değerlendirme puanıyla dünya genelinde 28. sırada yer aldı. Dikkat çekici bir turnuva geçiren Şubeyr, çıktığı 5 maçta iki penaltı kurtararak turnuvanın en önemli sürprizlerinden biri oldu.

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Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Mohamed Salah da 7.27'lik değerlendirme puanıyla dünya genelinde 48. sırada yer aldı. Çıktığı 5 maçta bir gol atıp iki gol pası veren Salah, Mısır'ın serüvenine doğrudan katkı sağladı.

Listede ayrıca 6 maçta iki gol kaydederek 7.03'lük değerlendirme puanıyla dünya genelinde 108. sırada yer alan Faslı Azzedine Ounahi ile 3 gol attıktan sonra sakatlığın turnuvadaki serüvenine son verdiği, 6.96'lık değerlendirme puanıyla 141. sırada bulunan İsmail Sayberi de yer aldı.

Faslı Nusayr Mezraui ise 7.94'lük... — pardon; 6.94'lük değerlendirme puanıyla dünya genelinde 153. sırada yer aldı. Bu, Ronaldo'nunkiyle aynı puan olsa da Fas'ın turnuvada daha ileri bir aşamaya ulaşması ve Mezraui'nin daha fazla dakika sahada kalmış olması sayesinde onun önüne geçti.