Felaket istatistiğine rağmen: Allegri, serbest vuruşların "diktatörü" Ronaldo'yu nasıl kandırdı?

Juventus'un eski yıldızı Miralem Pjanic, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin, sabit toplarda ısrarcı olan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun yerine kendisine serbest vuruş kullanma fırsatı vermek için başvurduğu yöntemi açıkladı.

Olay, Juventus ile Napoli'nin İtalya Ligi'nde karşılaştığı ve "Yaşlı Kadın"ın 2-1 kazandığı Mart 2019 tarihli maça dayanıyor.

Juventus, Ronaldo'nun Napoli kalecisi Alex Meret'in müdahalesiyle düşürülmesinin ardından ideal bir noktadan serbest vuruş kazanmış, Meret ise kırmızı kart görmüştü.

Pjanic, "La Gazzetta dello Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, Allegri'nin sahada dizini tutan Ronaldo'yu gördüğünü ve onu geçici olarak dışarı çıkarmak için sağlık ekibinin müdahalesini istediğini, bu durumu değerlendirerek kendisine serbest vuruşu kullanma fırsatını verdiğini söyledi.

Juventus'un eski oyuncusu, mesafenin kendisine uygun olduğunu, ardından topu vurup golü kaydetmeyi başardığını, Ronaldo'nun ise sahaya geri döndüğünü ve devre arasından sonra Pjanic'in kırmızı kart gördüğünü ekledi.

Pjanic olayı şaka yollu şöyle yorumladı: "Topu geri almanın tek yolu buydu, teşekkür ederim Max."

Pjanic, İtalya Ligi'ndeki döneminde, Arjantinli Paulo Dybala'nın yanı sıra serbest vuruş uzmanlarının en önde gelenlerinden biriydi.

Ronaldo'ya gelince, kariyeri boyunca serbest vuruşlara büyük ölçüde başvurmasına rağmen Juventus'taki rakamları dikkat çekici değildi; İtalyan kulübüyle kullandığı 98 serbest vuruşun yalnızca birinde gol kaydetti.