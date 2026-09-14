Felaket hatanın ardından: Manchester United efsanesi VAR'ın kaldırılmasını istedi

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, takımının Old Trafford'da Premier Lig'in dördüncü haftasında City karşısında tek golle aldığı tartışmalı yenilginin ardından video teknolojisinin kaldırılmasını talep etti.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın öğrencilerine galibiyeti kazandırmaya, gole rağmen büyük tartışma yaratan Haaland'ın ikinci yarıdaki golü yetti.

Gol, yardımcı hakemin ofsayt olduğunu belirten bayrağı nedeniyle başlangıçta iptal edildi. Ardından VAR hakemi devreye girerek golün geçerli sayılmasını önerdi. Ancak tekrar görüntüleri, Enzo'nun topu kafayla kaleye yönlendirmeye çalışmasının ardından ofsayt konumunda olduğunu gösterdi.

Mirror gazetesi, Rooney'nin açıklamalarını yayımladı. Rooney şöyle konuştu: "Kesinlikle ofsayt var. Martinez, Enzo'nun hareketinden etkilendi ve Enzo ofsayt konumundaydı."

Olayın ardından Profesyonel Hakemler Komitesi bir açıklama yaparak özür diledi ve golün iptal edilmesi gerektiğini kabul etti.

Rooney şu sözleri vurguladı: "VAR teknolojisinden gerçekten bıktım. Bence korkunç bir şey. Futbolun oynandığı tüm duygu ve enerjiyi maçtan çekip alıyor."

Rooney ayrıca şunları ekledi: "Bunu görmemek ve Enzo'nun ofsayt konumunda olduğunu fark etmemek, herhangi bir seviyede futbol oynamış olan herkesin anlayacağı ve bileceği bir şey. Bu şekilde hata yapmak son derece kafa karıştırıcı."

Haaland'ın golü, Old Trafford'daki tek tartışmalı an değildi. Manchester City yıldızı Phil Foden de Bruno Fernandes'e attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü.

Teknik direktör Maresca, maçın ardından Foden'in kırmızı kartı hak ettiğini kabul etti; ancak aynı zamanda Manchester United orta saha oyuncusunun da olaydaki rolü nedeniyle aynı cezayı alıp sahayı terk etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

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