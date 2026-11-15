Atletico Madrid, uluslararası ara döneminde endişe verici haberler aldı. Savunma oyuncusu Marc Pubill, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren maçta, takım arkadaşı kaleci Unai Simon ile çarpışmasının ardından ayak bileğinde ağrı hissetmesi üzerine sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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Pubill, karşılaşmayı tamamlayamadı; çarpışmanın etkisiyle sahaya yığılan oyuncu, belirgin acı işaretleri arasında sağlık ekibinin müdahalesini istedi. Ardından teknik direktör Luis de la Fuente, 20. dakikada onu oyundan almaya karar vererek yerine Tottenhamlı savunmacı Pedro Porro'yu sahaya sürdü.

Unai Simon ile çarpışma Pubill'in maçını bitirdi

Sakatlık, bir kornerden gelen topa müdahale denemesi sırasında meydana geldi; Unai Simon topu uzaklaştırmak için çıktı, ancak Pubill'in üzerine düştü. Bileğine aldığı darbenin etkisiyle Pubill sahada yerde kaldı.

Atletico Madrid savunmacısı, tedavi gördükten sonra oynamaya devam etmeyi denediyse de acılar buna engel oldu. Böylece de la Fuente, maç başlamadan önce hesaba katmadığı erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Pedro Porro'ya şu oyuncunun yerine sahaya çıkma fırsatı verdi:

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Oyuncunun oyundan çıkışına eşlik eden endişeye rağmen, yardıma ihtiyaç duymadan kendi ayaklarıyla sahayı terk etmesi nispeten iç açıcı bir işaret olarak görüldü; özellikle yedek kulübesine yönelirken şiddetli acı belirtileri göstermemesi dikkat çekti. Ancak bu, sakatlığın mahiyetini kesinleştirmiyor ya da bir yokluk süresi gerektirebilecek kas veya eklem sorunu yaşama ihtimalini ortadan kaldırmıyor.

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Atletico Madrid, oyuncunun maçı tamamlama riskini almamayı tercih etmesinin ardından, kulüp müsabakalarının yeniden başlamasının yaklaşması ve takımın Barcelona'ya karşı önemli bir karşılaşmaya çıkacak olması nedeniyle, sakatlığın boyutunu belirlemek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor.

Barcelona karşılaşması

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Pubill'in durumu, 2 Aralık Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde Atletico Madrid içinde özel olarak takip ediliyor. Söz konusu maç, İspanya Ligi'nin 23. haftasından öne alınan bir müsabaka olup, iki takımın da İspanya Süper Kupası'na katılacak olması nedeniyle tarihinin belirlenmesine karar verildi.

Maç, önümüzdeki dönemde bir dizi yerel ve kıtasal karşılaşmaya çıkmadan önce kadrosunu tamamlaması gereken Madrid ekibi için önemli bir zamana denk geliyor; bu da Pubill'in durumunu Diego Simeone yönetimindeki teknik heyetin ilgi odağı haline getiriyor.

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De la Fuente, İngiltere karşısında sağ bek pozisyonu için Pubill'i tercih etmiş, ancak sakatlık nedeniyle onu erkenden değiştirmek zorunda kalmıştı. Böylece oyuncunun önümüzdeki maçlardaki durumu, ilerleyen saatlerdeki tıbbi değerlendirmenin sonuçlarına bağlı kalıyor.

İspanyol savunmacının olası yokluk süresi henüz netleşmedi; sakatlığın Barcelona karşılaşmasına hazır olma durumunu etkileyip etkilemeyeceği de belli değil. Unai Simon ile çarpışmasının ardından maruz kaldığı hasarın boyutunu belirleyecek tetkikler bekleniyor.