Felaket… De Jong, ağrı kesici iğneyle Dünya Kupası’nda oynadı

Barcelona’nın orta saha oyuncusu Hollandalı Frenkie de Jong (29), 2026 Dünya Kupası’nda oynarken geçirdiği sakatlığın ciddiyetini kesin olarak belirlemek amacıyla bugün Cuma günü ek tıbbi muayenelerden geçecek.

Hollandalı oyuncu, tıbbi muayenelerin yapıldığı geçen Pazartesi günü spor merkezini ziyaret ederek kulüp doktorları tarafından yapılan ilk değerlendirmeye girmiş ve doktorlar, oyuncunun sağ dizinde sorunlar olduğunu tespit etmişti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, ilk tahminlere göre oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı ve bu durumun, Barcelona ile yeni sezona başlamasını engelleyebileceği belirtiliyor.

Gazete, Barcelona'nın De Jong'un Dünya Kupası maçlarının bir kısmını ağrı kesici iğnelerin etkisi altında oynadığını tespit ettiğini belirtti; bu durum, Hollanda basını tarafından da vurgulanmıştı.

Barcelona, De Jong'un sakatlığıyla ilgili en kötü senaryoyu teyit ederse, öncelikle oyuncunun kendisinden izin alınmasının ardından, resmi bir açıklama yoluyla sakatlığın niteliği ve ciddiyetini açıklamayı planlıyor.

De Jong, geçen sezon boyunca iki kas sakatlığı geçirmişti; bunlardan ikincisi, yaklaşık iki ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olmuştu.