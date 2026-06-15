Felaket bir skorla... Suudi Arabistan, Bielsa'nın gözleri önünde Darwin Núñez'i rezil etti

Suudi milli takım oyuncuları, Al-Hilal’ın forveti Darwin Núñez’i, Uruguay milli takımının teknik direktörü Arjantinli Marcelo Bielsa’nın gözleri önünde feci bir skorla rezil etti.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda, Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Uruguay milli takımıyla karşılaştı.

Nunez, geçen sezonun ikinci yarısında Al-Hilal'da forma giymemesine ve Suudi Roshen Ligi kadrosundan çıkarılmasına rağmen, Uruguay milli takımında ilk 11'de yer aldı.

Ancak Bielsa'nın Nunez'e yaptığı bahis tutmadı, çünkü eski Liverpool forveti ilk yarıda son derece olumsuz bir performans sergiledi.

"Opta" istatistik ağına göre, Nunez maçın ilk yarısında topa en az dokunan oyuncu oldu ve sadece 8 kez topa dokundu.

Bielsa fazla beklemedi ve Al-Hilal'ın forvetini maçtaki ilk kurbanı olarak belirleyerek, ikinci yarı başlangıcında onu sahadan çıkardı.

Nunez'in, 2025 yazında Liverpool'dan transfer olduktan sonra geçen sezon takımda sergilediği olumsuz performansın ardından, önümüzdeki yaz transfer döneminde Al Hilal'dan ayrılmaya yakın olduğu belirtiliyor.