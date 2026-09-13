Barcelona, La Liga'nın beşinci haftasında pazar akşamı ev sahibi Levante'yi 4-2 mağlup ederek puan cetvelindeki tam not serisini sürdürdü.

Katalan ekibinin dört golünü Lamine Yamal (ikisini), Xavi Espart ve Karim Adeyemi kaydetti. Böylece Barcelona puanını 15'e yükselterek zirvedeki yerini korudu ve ezeli rakibi Real Madrid'in 3 puan önüne geçti.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzman "Archivo VAR" sitesi, karşılaşmayı yöneten hakem González Esteban'a 10 üzerinden 2,75 puan verdi.

Archivo VAR açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "González Esteban için hiçbir çekince olmaksızın sınıfta kalan bir değerlendirme. Hakem, genel olarak büyük ölçüde doğru olan yaratıcı bir hakemlik tarzını tercih etti, ancak ceza sahası içindeki durumlarda tam tersi bir performans sergiledi."

Sitenin açıklaması şöyle devam etti: "Esteban, ikinci yarıda var olmayan bir faul nedeniyle penaltı verdi; oysa bundan yalnızca birkaç saniye önce, faul verilmesini gerektiren bir el temasını cezalandırmaktan kaçınmıştı."

Açıklamada ayrıca şu vurgu yapıldı: "Esteban, iki ceza sahası içindeki durumlarda başarılı olamadı ve görünüşe göre İspanyol futbolunun en üst düzeyinin gerekliliklerine henüz tam olarak uyum sağlayamadı."

Maçta tartışmalı bir durum daha yaşandı; Roger'a doğrudan kırmızı kart gösterilmesi ihtimali söz konusuydu, oysa bu durum böyle bir cezayı hak etmiyordu. Zira forvet oyuncusu, rakibinin kendisini tutmasından kurtulmaya çalışırken kolunu hareket ettirmişti; ortada esasen herhangi bir saldırı girişimi yoktu. Sarı kart hak edilmişti, ancak kırmızı değil.

İkinci yarıda ise Lamine Yamal, Aïssa Mandi ile son derece hafif bir temasın ardından ceza sahası içinde yere düştü. Bu temas, kesinlikle bir faulü haklı çıkarmıyordu; ancak aynı savunma oyuncusunun daha önce elinin topun yönünü kesmesiyle yaptığı el temasının faul olarak verilmesi gerekirdi.

Archivo VAR açıklamasını şöyle tamamladı: "Var olmayan faulü verdi, verilmesi gereken faulü ise görmezden geldi."

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