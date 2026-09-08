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Felaket bir başlangıç: Enrique, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi Paris'in yıldızlarını uyardı

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Şampiyonlar Ligi
1. Lig
İspanya
Fransa
Slovakya

Aşırı güvene yer yok

Üst üste iki kez, 2025 ve 2026 yıllarında Avrupa şampiyonu olan Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, salı günü oyuncularından "konfor alanından" çıkmalarını istedi.

Bu açıklama, Paris'in Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayacağı ve yarın çarşamba günü Yaya Toure'nin çalıştırdığı Slovan Bratislava ile oynanacak maç öncesinde geldi.

İspanyol teknik adam, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Geçmiş geçmişte kaldı ve her yıl sürücü ehliyetimizi yenilememiz gerekiyor. Herkes bize karşı oynamak için motivasyona sahip, biz de bunu kabul edip kendi konfor alanımızdan çıkmalıyız. Her gün kendimizi yeniden icat etmemiz gerektiğini kanıtlamaya hazırım."

Luis Enrique, yalnızca takımın Fransa Ligi'ndeki sonuçlarına, iki beraberlik ve bir mağlubiyetin ardından bakıldığında bilançonun "felaket" olduğunu kabul etti; ancak aynı zamanda sahada gerçekten yaşananlara da "değer vermeye" çalıştığını açıkladı.

Şunları ekledi: "Geliştirilmesi gereken şeyler var, ama Fransa Ligi'nde daha fazla puanı hak ediyoruz."

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Slovan Bratislava karşısındaki açılış maçıyla ilgili olarak, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü bunun "görünüşte kolay bir maç" olduğunu kabul etti, ancak gevşemeye ve aşırı özgüvene karşı uyardı.

Enrique sözlerini şöyle tamamladı: "Bu en zor turnuva. Kaç takım bunu kazanabilir? Altı, sekiz ya da beş takım. Farklar son derece küçük. Çok iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Görünüşte kolay bir maça çıkacağız, ama kolay maç diye bir şey yok. Konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor."

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