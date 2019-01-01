Feghouli: Zayıf noktalarını bilirsek canlarını yakabiliriz

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Real Madrid maçı öncesi İspanyol basınına konuştu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında , sahasında 'i konuk edecek. Sarı kırmızılıların 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, AS gazetesinden Özgür Sancar'a verdiği röportaj ile bu karşılaşma öncesi yorumlarda bulundu.

Öncelikle sakatlık durumuna değinen Feghouli, "Bilmiyorum, durumuma bakacağız. Son ana kadar karar verilebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Real Madrid karşısındaki amacının galibiyet olup olmadığı sorulduğunda Feghouli, "Futbol oynadığım her an, rakip kim olursa olsun, tek amacım kazanmaktır. Galatasaray, 30 milyon taraftara sahip ve kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen harika bir kulüp" şeklinde konuştu.

"Real Madrid'de Gareth Bale, Luka Modric, Lucas Vazquez ve Toni Kroos gibi oyuncular sakat. Bu durumun Galatasaray için bir avantaj olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Cezayirli futbolcu şöyle yanıt verdi: "Real Madrid gibi bir takımın sezon boyunca üst düzeyde mücadele edebilecek ve rotasyonun problem yaratmayacağı 25 oyuncusu var. Biz, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızı kazanmak ve puan durumunda onların önüne geçmek için tüm hırsımızla sahaya çıkacağız."

2011 ve 2016 yılları arasında forması giyen, İspanyol futbolunu ve Real Madrid'i çok iyi tanıyan Feghouli, bu maçın kendisi için özel bir anlam ifade etmediğini söyledi: "Madrid'e karşı birçok kez oynadım ve bunların hepsi, hayatımda eşi benzeri olmayan hatıralar arasında yer alacak. Ancak bu maçta takımımın kazanması için elimden geleni yapacağım Önemli olan maçın tadını çıkarmak ve kazanmak için mücadele etmek. Bu maç özelindeki gerçek motivasyonum bu."

"Madrid'in daha az güçlü olması normal"

'nun 'a transfer olmasının Madrid'i kötü etkileyip etkilemediği sorulunca Feghouli, "Madrid'in şu sıralar daha az güçlü olması normal; çünkü tarihindeki en önemli oyuncusu kaybetti" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Madrid'i yenmesi durumunda teknik direktör Zinedine Zidane'ı sıkıntılı günlerin beklediği belirtildiğinde Feghouli şu yorumda bulundu:

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"Futbolda her şey hızlı gelişir ve insanların sabrı yoktur. Büyük bir kulüpte ise kötü sonuçlarla takımdan gönderilirsiniz. Buna rağmen Zidane, Madrid ile harika bir rekora sahip. Şampiyonlar Ligi onun favori turnuvası. Madrid'i Zidane'dan daha iyi yönetebilecek birini düşünemiyorum. Avrupa arenasında ikinci turda iyi bir forma sahip olmak zorundasınız; ekim ayında değil."

Real Madrid'in kadrosunda hangi isimlerin öne çıktığı sorulduğunda Feghouli, "Madrid'in bütün maçlarını izlemiyorum. Ama takip edilmesi gereken kişi Benzema gibi duruyor. Top ayağında olsa da olmasa da dikkat edilmeli."

Son olarak taraftarların maça etki edebilecek ve rakibi baskı altına alabilecek güce sahip olması ile ilgili Feghouli şunları dile getirdi: "Taraftarlar belirleyici bir konumda elbette. Ancak rakibin sahip olduğu tecrübeye bakıldığında en önemli şeyin, taktiksel anlamda, savunmada ve hücumda net bir plana sahip olmak; aynı zamanda onların zayıf noktalarını bilmek olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde onların canını yakabiliriz."