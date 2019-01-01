Feghouli değişikliğe tepki gösterdi! Soyunma odasına gitti...
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AA
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.
Karşılaşmanın 52. dakikasında oyuncu değişkiliğine giden Galatasaray'da Sofiane Feghouli kenara çağrıldı; yerine ise Jimmy Durmaz mücadeleye dahil oldu.
Değişiklik tabelasında numarasını gören Feghouli, şaşkınlığını gizleyemedi ve gülerek tepki gösterdi. Cezayirli futbolcu, sahanın diğer bölümünden çıktı.
A Spor'da yer alan bilgiye göre Feghouli, Galatasaray sağlık heyeti ile teknik heyet arasındaki iletişim problemi sebebiyle oyundan çıktı. Yedek kulübesine gelerek sakat olmadığını söylediği belirtilen Feghouli direkt soyunma odasına gitti.