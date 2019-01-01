Süper Lig

Feghouli değişikliğe tepki gösterdi! Soyunma odasına gitti...

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AA
Gençlerbirliği deplasmanında 52. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bırakan Sofiane Feghouli'nin neden tepki verdiği belli oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmanın 52. dakikasında oyuncu değişkiliğine giden Galatasaray'da Sofiane Feghouli kenara çağrıldı; yerine ise Jimmy Durmaz mücadeleye dahil oldu.

Değişiklik tabelasında numarasını gören Feghouli, şaşkınlığını gizleyemedi ve gülerek tepki gösterdi. Cezayirli futbolcu, sahanın diğer bölümünden çıktı.

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A Spor'da yer alan bilgiye göre Feghouli, Galatasaray sağlık heyeti ile teknik heyet arasındaki iletişim problemi sebebiyle oyundan çıktı. Yedek kulübesine gelerek sakat olmadığını söylediği belirtilen Feghouli direkt soyunma odasına gitti. 

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