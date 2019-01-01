Feghouli değişikliğe tepki gösterdi! Soyunma odasına gitti...

Gençlerbirliği deplasmanında 52. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bırakan Sofiane Feghouli'nin neden tepki verdiği belli oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında , deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmanın 52. dakikasında oyuncu değişkiliğine giden Galatasaray'da Sofiane Feghouli kenara çağrıldı; yerine ise Jimmy Durmaz mücadeleye dahil oldu.

Değişiklik tabelasında numarasını gören Feghouli, şaşkınlığını gizleyemedi ve gülerek tepki gösterdi. Cezayirli futbolcu, sahanın diğer bölümünden çıktı.

A Spor'da yer alan bilgiye göre Feghouli, Galatasaray sağlık heyeti ile teknik heyet arasındaki iletişim problemi sebebiyle oyundan çıktı. Yedek kulübesine gelerek sakat olmadığını söylediği belirtilen Feghouli direkt soyunma odasına gitti.