Sofiane Feghouli: Bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz

Maaşına 500 bin euro zam istediği iddia edilen Galatasaray'lı futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Falcao'nun 'a transferinden sonra, Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli hakkında maaşına zam istediğine yönelik haberler çıkmıştı.

Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''"Hakkımda çıkan maaşına 500 bin euro zam istedi haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor daha da güçlendiriyorsunuz. En büyük Cimbom!" ifadelerini kullandı.

Cezayirli yıldızın yaptığı paylaşım aşşağıdaki gibi:

Sofiane Feghouli, sezon başlarken böbrek taşı operasyonu geçirmiş ve formasına ikinci hafta oynanan karşılaşmasıyla kavuşmuştu.