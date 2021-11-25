Feghouli, Avrupa kupaları gruplarında Didier Drogba'dan sonra bir ilke imza attı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray, beşinci maçında sahasında Marsilya’yı 4-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekipte gecenin dikkat çekici performanslarından birine Sofiane Feghouli imza attı. Yetenekli oyuncu, 12. dakikada Cicaldau’nun golünde asist yaparken 64. dakikada ise takımının üçüncü golünü kaydetti.
Drogba'dan sonra bir ilk
Cezayirli yıldızın bu maçtaki gol ve asist katkısı Galatasaray adına Didier Drogba’dan sonra bir ilki işaret ediyordu.
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Opta verilerine göre Sofiane Feghouli, Avrupa kupaları gruplarında Didier Drogba'dan (Ekim 2013'te vs Juventus) bu yana bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.
2021-22 sezonunda şu ana dek tüm kulvarlarda 17 maçta süre alan Feghouli, dört gol iki asistlik bir istatistik yakaladı.
Galatasaray, 12 yıl sonra dört attı
Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, yine Opta verilerine göre Avrupa kupaları gruplarında Ekim 2009'dan (4-1 vs Dinamo Bükreş) bu yana ilk kez dört gollü galibiyet aldı.
Galatasaray’ı neler bekliyor?
Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım tarihinde Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Ardından 4 Aralık’ta ise Altay’ı ağırlayacak.
Terim’in öğrencileri, UEFAAvrupa Ligi’ndeki son maçını ise 9 Aralık’ta Lazio deplasmanında oynayacak.