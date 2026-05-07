Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasındaki kavgayla ilgili yeni ayrıntılar: "Kısa bir süre bilincini kaybetti"

Real Madrid'de Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasındaki kavga hakkında giderek daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. MARCA, Perşembe günü Valverde'nin bu olayın ardından hastaneye kaldırılması gerektiğini bildirmişti. RMC Sport ise şimdi Uruguaylı oyuncunun bir süre bilincini kaybettiğini aktarıyor.

Sezonu kupa kazanamadan bitirecek gibi görünen Real Madrid'de ortalık oldukça karışık. Çarşamba günü, Valverde ve Tchouaméni'nin hem antrenman sırasında hem de sonrasında sözlü bir tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bu olay, Tchouaméni'nin takım arkadaşına yanlışlıkla çarpması ve Valverde'nin intikam almak istemesi üzerine gerçekleşmiş.

Perşembe günü olaylar daha da kontrolden çıktı. İspanyol basını, Valverde'nin Tchouaméni'nin elini sıkmayı reddettiğini bildiriyor. Kısa bir süre sonra Fransız orta saha oyuncusunu yere düşürdü.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa ortamı yatıştırmaya çalıştı, ancak başaramadı. Valverde ve Tchouaméni birbirlerine hakaret etmeye devam ettiler ve antrenman sonrası soyunma odasında ikisi arasında kavga çıktı.

Takım arkadaşları olaya müdahale etmeye çalıştı ancak Valverde'nin hastaneye kaldırılmasını engelleyemedi. RMC Sport, "Elimizdeki bilgilere göre Valverde düştü, kafasından yaralandı ve birkaç saniye bilincini kaybetti" diye yazdı.

Valverde muayene edildikten sonra evine döndü. Hem kulüp hem de oyuncular henüz bir açıklama yapmadı. Ancak her iki oyuncuya da disiplin cezası verilmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta sonu, Real Madrid'in sezonu çok acı bir şekilde sona erebilir. Kraliyet kulübü, FC Barcelona'nın ezeli rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşabileceği Camp Nou'ya gidecek.