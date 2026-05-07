Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ile yaşadığı tartışma sırasında kafasına nasıl yaralandığını anlatıyor

Federico Valverde, kendisi ile takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni arasındaki tartışmaya ilişkin haberlere yanıt verdi. İspanyol basınına göre, ikili hem Çarşamba hem de Perşembe günü birbirleriyle kavga etti ve sonuç olarak Valverde Perşembe günü başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Valverde, Instagram'da bu olaya ilişkin bir açıklama yaptı. "Dün antrenman sırasında bir takım arkadaşımla bir olay yaşandı. Tüm maçların yorgunluğu ve hayal kırıklığı, her şeyi abartılı göstermiş olabilir."

"Normal bir soyunma odasında bu tür şeyler olabilir. Normalde bu tür olaylar, dış dünya tarafından bilinmeden, içerde çözülür. Belli ki burada birisi dedikodular yayıyor ve Real Madrid'in her zaman mercek altında olduğu, kupa kazanılmayan bir sezonda her şey olduğundan daha büyük gösteriliyor."

“Bugün yine bir fikir ayrılığı yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla bir masaya çarptım. Bu yüzden alnımda küçük bir kesik oluştu ve kontrol için bir süreliğine hastaneye gitmem gerekti. Takım arkadaşım hiçbir an bana vurmadı, ben de ona vurmadım. Her ne kadar sizin için kavga ettiğimizi veya bunun kasıtlı olduğunu düşünmenin daha kolay olduğunu anlasam da. Ama durum böyle değil.”

“Bu duruma duyduğum öfke, elimizden gelen her şeyi yaparken bazılarımızın sezonun son aşamasını atlatmakta zorlandığını görmekten duyduğum hayal kırıklığı, beni bir takım arkadaşımla tartışmaya itti.”

“Üzgünüm. Çok üzgünüm, çünkü bu bana acı veriyor. Yaşadıklarımız bana acı veriyor. Real Madrid hayatımdaki en önemli şeylerden biri ve buna kayıtsız kalamam.”

“Sonuç olarak, anlamsız bir tartışmaya yol açan bir dizi olay birikiyor; bu da imajımı zedeliyor ve şüpheye yer açıyor; bu da onların hikayeler uydurmasına, iftira yaymasına ve talihsiz bir olayın üzerine tuz biber ekmesine neden oluyor. Saha dışında yaşadığımız olası fikir ayrılıklarının, sahaya çıktığımızda ortadan kalkacağından eminim. Ve stadyum içinde bunu savunmam gerekirse, bunu yapan ilk kişi ben olacağım.”

“Sezon bitmeden konuşmayı düşünmüyordum. Şampiyonlar Ligi’nden elendik ve öfkemi ve kırgınlığımı kendime sakladım. Bir yılı daha boşa harcadık ve sosyal medyada paylaşım yapacak durumda değildim. Göstermem gereken tek yüzü sahada göstermeliydim ve bunu yaptığımı hissediyorum.”

“Bu yüzden bu durumdan en çok rahatsız olan benim; tıbbi kararlar nedeniyle önümüzdeki maçta (FC Barcelona’ya karşı, ed.) oynayamayacağım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, sonuna kadar, ve bunu şu anda yapamamak bana herkesten daha fazla acı veriyor. Kulübün ve takım arkadaşlarımın ihtiyaç duydukları her türlü karar için işbirliği yapmaya hazırım. Teşekkürler.”