Federico Valverde Arsenal’i reddetme hikayesini anlattı: Bana ailemi ve soğuk duşlarımı verin!

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Federico Valverde, bir zamanlar Arsenal’den aldığı transfer teklifini geri çevirdiğini açıkladı. 2016’da Real Madrid kadrosuna katılmadan önce Arsenal’de bir haftalık deneme süresi geçiren Uruguaylı yıldız, Londra ekibinden gelen teklifi neden geri çevirdiğini yıllar sonra yaptığı bir açıklamayla itiraf etti.
Çok sayıda haberde Arsenal'in o dönemde Valverde'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edilirken, Uruguaylı oyuncu yaptığı açıklamada İngiltere'ye taşınmayı hiç istemediğini söyledi. Denenmek için geçirdiği bir hafta bile zorlanan Valverde’nin sadece Arsenal ile değil hiçbir Premier Lig takımına transfer olmayı aklından geçirmediği ifade edildi.
Valverde ne söyledi?
“Bana Arsenal’den teklif varken Uruguay’da kalmamın çılgınlık olduğunu söyleyenlerin asıl düşüncesi giderken onlara kazandıracağım paralardı. Futbolda hayatınızın size ait olmadığını fark ediyorsunuz. Özellikle genç yaşta kendinizi rehine gibi hissediyorsunuz. Aileniz bile rehin oluyor.
Futbol, özellikle Güney Amerika'daki bizler için daha iyi bir hayata kaçış ve akbabalar bunu biliyor. ‘Lanet olsun Fede, Arsenal'e gidersen güzel bir yatağın ve 30-40 dakika boyunca sıcak kalan bir duşun olacak! Böyle bir hayatı kim istemez ki?’ şeklindeki söylemlerden sonra bir haftalığına Londra'ya denemeye gönderdiler ve hiç rahat edemedim.
Sadece maddi şeyleri düşünürseniz kulağa harika geliyor. Ama biz robot değiliz. Gerçek şu ki ailem benimle Londra'ya gelemezdi. Tek başıma, dil bilmeden, 16 yaşında yaşamak zorunda kalacaktım. Yurtdışına taşınmayı başaran her bir çocuk için, başarısız olan 100 çocuğu gözardı edemezsiniz.
Hayır diyecek kadar ya deliydim ya da cesur. Ailemle kalabildiğim sürece bana donma duşları verin. Kafamda, tüm kariyerim boyunca Uruguay'da kalacağımı düşünüyordum”