Federico Valverde Arsenal’i reddetme hikayesini anlattı: Bana ailemi ve soğuk duşlarımı verin!

Real Madrid’in Uruguaylı orta saha oyuncusu 16 yaşındayken Londra’da geçirdiği deneme sürecinden bahsetti.

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Federico Valverde, bir zamanlar Arsenal’den aldığı transfer teklifini geri çevirdiğini açıkladı. 2016’da Real Madrid kadrosuna katılmadan önce Arsenal’de bir haftalık deneme süresi geçiren Uruguaylı yıldız, Londra ekibinden gelen teklifi neden geri çevirdiğini yıllar sonra yaptığı bir açıklamayla itiraf etti.

Çok sayıda haberde Arsenal'in o dönemde Valverde'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edilirken, Uruguaylı oyuncu yaptığı açıklamada İngiltere'ye taşınmayı hiç istemediğini söyledi. Denenmek için geçirdiği bir hafta bile zorlanan Valverde’nin sadece Arsenal ile değil hiçbir Premier Lig takımına transfer olmayı aklından geçirmediği ifade edildi.

Valverde ne söyledi?