Federico Pastorello: Lukaku, Dybala sayesinde Inter'e gitti

Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, golcü oyuncunun Inter'de olmasının Paulo Dybala sayesinde olduğunu belirtti.

2019 yazında 'dan 'e transfer olan Romelu Lukaku'nun menajeri, oyuncusunun 'un kapısından döndüğünü ve bunun nedeninin Paulo Dybala olduğunu söyledi.

2015 yılında Palermo'dan Juventus'a transfer olan Dybala, yaz transfer döneminde Manchester United ve ile gündeme gelse de takımda kaldı.

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Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Sky Sports Italia'ya yaptığı açıklamada Dybala'nın Juventus'ta kalması ile Lukaku'nun Inter'e gidişini birbirine bağladı:

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"Lukaku bugün Inter forması giyiyorsa bunun nedeni Paulo Dybala'nın Manchester United'a transferinin gerçekleşmemiş olmasıdır."

"Romelu Premier Lig'den gitmek ve sevildiğini hissedeceği bir takıma gitmek istedi. İtalya'ya gelir gelmez Inter taraftarlarının kendisine gösterdiği sıcaklığı ve sevgiyi hissetti ve bu durum fark yarattı. Lukaku'nun Juventus'a gitmesi birçok taraftarı mutlu edebilirdi ancak Inter'e gitmesi, Antonio Conte'nin gelişi ile daha da anlam kazandı."

"Sosyal medyada da hızla geri dönüşler aldı. Inter'de istendiğini hissetti. Conte, Lukaku'nun gelmesi için kulübe çok baskı yaptı."