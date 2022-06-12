Federico Gatti: İtalyan futbolunun altıncı kademesinden milli takıma

İngiltere karşısında milli takımdaki ilk maçına çıkan oyuncu, savunmadaki yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

Milli armayı taşımayı hemen hemen her futbolcu büyük bir tutkuyla ister.

Ancak en üst liglerde mücadele veren oyuncular, bu formayı giymek için alt kademedeki isimlere nazaran daha şanslı olurlar.

Bu nedenle Federico Gatti için milli takımda oynamak 2016 yılında muhtemelen bir hayalden ibaretti.

Federico Gatti'nin hikayesi nasıl?

24 Haziran 1998'de dünyaya gelen Federico Gatti, İtalya'nın altıncı kademesindeki mücadelesinden altı yıl sonra, 24. yaşına artık milli bir oyuncu olarak basacak.

Torino altyapısında yetişen ve tüm kariyeri İtalya'da geçen savunma oyuncusu, Serie A'da henüz hiç maça çıkmadı ancak Roberto Mancini'nin dikkatini çekmeyi başardı.

İtalya ile ilk maçına 11 Haziran'da oynanan İngiltere maçıyla çıktı ve 0-0'lık beraberlikte formda bir performans sergileyen stoper, İngilizler karşısında sahanın en iyilerinden biriydi.

Kariyerinde Pavarolo, Saluzzo, Verbania gibi ekiplerde forma giyen Gatti, 2016 yılında Pavarolo ile İtalyan futbolunun altıncı kademesinde mücadele veriyordu.

Ara transfer döneminde İtalya'nın dev kulüplerinden birine katılarak kariyerinde sıçrama yaşadı ve o şimdi bir Juventus oyuncusu. Ancak Juventus ile henüz hiç maça çıkmadı ve Frosinone'ye kiralandı.

Federico Gatti, 2016 yılında İtalyan futbolunun altıncı kademesine kadar düştü.



Dün gece İtalya Milli Takımı ile ilk maçına Juventus oyuncusu olarak çıktı 💙pic.twitter.com/F7hIDyS0Qh — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 12, 2022

Ne söyledi?

Gatti hayallerini gerçekleştirdiği bir kariyerin içinde. Ancak bu başarıyı elbette ki çok kolay elde etmedi ve geçmişi birçok fedekarlıkla dolu:

"17 yaşımdayken babam işsizdi, bu yüzden çalışmak için okulu bıraktım."

"Futbola akşamları işten sonra zaman ayırabildim."

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