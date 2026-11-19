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Federico Chiesa, 29 yaşında daha kaç sezon kaybetmek isteyecek? Liverpool'da 2025-26 sezonunun tamamını yedek kulübesinden ve tribünden izledikten sonra bu sezona da aynı şekilde başladı: 1997 doğumlu futbolcu, şu ana kadar çıktığı tek maçta 2 dakika sahada kaldı. Chiesa, 2024 yazından bu yana Liverpool formasıyla 51 maçta kısa süreler oynadı ve 5 gol attı.

Az, hem de çok az. Özellikle de Ocak 2022'de kariyerini etkileyen ağır sakatlığı öncesindeki etkili Chiesa düşünüldüğünde. Ama sakatlık sonrası Chiesa için de bu süre çok az; yeniden sakatlanma korkusu İtalya Milli Takımı'yla ilişkisinin sona ermesine de yol açmış olsa da daha fazlasını hedefleyebilir, hatta hedeflemeli.

Her yıl hem yaz hem de kış transfer döneminde Chiesa'nın Serie A'ya olası dönüşü konuşuluyor. Kış transfer dönemi yaklaşırken bu sezon da farklı değil. Şimdiye kadar eski Juventus ve Fiorentina oyuncusunun Serie A'ya dönüşünün önündeki iki temel engelden ilki bonservis bedeliydi (Liverpool, 2024'te ödediği 12,5 milyona karşılık bonservisiyle transferi için 15 milyon istiyor; kiralamaya yanaşmıyor), diğeri ise maaşıydı. Chiesa, Liverpool'da sezon başına 7,5 milyon kazanıyor; İtalya'da hiçbir kulüp ona bu ücreti veremez. Konuşulan rakamlar, 29 yaşındaki bir oyuncu için 2026 İtalyan futbolunun karşılayabileceğinin çok üzerinde.

Bu yılki yeni gelişme, Liverpool'la sözleşmesinin sonuna yaklaşmasıyla (30 Haziran 2028) hem bonservis bedeli konusunda (ya da kiralama seçeneğine kapının açılmasında) hem de maaş konusunda şartların değişebilecek olması. Chiesa, mevcut kazancını iki veya daha fazla sezona yaymaya daha sıcak bakabilir (sezon başına 4 milyonluk üç yıllık bir sözleşme seçenek olabilir).

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Peki bu koşullarda Chiesa'yla hangi kulüpler ilgilenebilir? Hem üst düzeyde hem de bir alt kademede talip sıkıntısı yok. Inter, Milan, Napoli ve Roma'nın yanı sıra Como ve Lazio da göz ardı edilmemeli. Bu ihtimalden uzak görünen kulüp ise Juventus; takımda, sakatlıklar bir yana bırakıldığında, hücum kanatlarında fazlasıyla seçenek var.

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Chiesa'nın İtalya'ya olası dönüşüyle ilgili son sözleri geçen yaza dayanıyor. Gazzetta dello Sport röportajında şöyle demişti: "İtalya defteri kapandı mı? Hayır, yeniden öne çıkan bir oyuncu olmak istiyorum, ama bunu başarmak için kulübümde bir sezonda bin dakikadan fazla oynamalıyım. Bu kadar az oynayarak hiçbir yere varamam. İtalya'ya dönmek isterim, gönlümde Juve var".

Chiesa sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Como bir seçenek mi? Her seçeneğe açığım, önemli olan oynamak. İlk 11'de olmalıyım deme kibrim yok. Nerede olursam olayım forma için mücadele etmeye hazırım. Fabregas üst düzey bir teknik direktör. Kimse böyle bir Como hayal edemezdi; izlemesi de güzel bir takım. Ama Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne gidememesine üzüldüm".

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Chiesa için İtalya'ya dönüşün alternatifleri Liverpool'da kalmak ya da Premier League'de orta-alt sıralardan bir kulübe kiralanmak olabilir. Göz ardı edilmemesi gereken son ihtimal ise Suudi Arabistan'a transfer olmak. Bu seçenek, hem maaş beklentisini karşılamasını hem de baskının çok fazla olmadığı bir ligde nihayet düzenli oynamasını sağlayabilir.