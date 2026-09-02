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FBL-KSA-NASSR-ETTIFAQAFP

Çeviri:

Federasyonun gözü önünde: Chelsea'nin Wijnaldum ile anlaştığı doğru mu?

Transfers
G. Wijnaldum
G. Wijnaldum
Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Hollanda
İngiltere
Suudi Arabistan

Hollandalı orta saha oyuncusu, geçen sezonun bitiminin ardından Al-Ettifaq'tan ayrıldı

Basında yer alan haberler, Chelsea'nin Liverpool'un eski yıldızı Hollandalı Georginio Wijnaldum ile geçtiğimiz yaz transfer döneminin bitmesinin ardından anlaşma isteğinin gerçekliğini ortaya koydu.

Basında yer alan haberler, Chelsea'nin Monaco'dan Senegalli Lamine Camara'yı kadrosuna katmadaki başarısızlığını ve Arjantinli Enzo Fernandez'i Manchester City'ye satmasını telafi etmek amacıyla, Wijnaldum ile serbest transfer anlaşması yapma isteğini ortaya koymuştu.

Ancak güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda bu haberleri kesin bir şekilde yalanladı ve Londra kulübünün Hollandalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayacağını doğruladı.

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Bu haberler, orta sahaya yeni bir oyuncu arayışı içindeyken adı yine devam eden yaz transfer döneminde Wijnaldum ile anlaşmaya bağlanan Suudi kulübü Al Ittihad için sevindirici bir haber niteliği taşıyor.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun sonundan bu yana serbest oyuncu konumunda bulunması nedeniyle, transfer piyasasının kapanış tarihlerine bağlı kalmaksızın herhangi bir kulübe bedelsiz olarak katılabilir; zira Al Ettifaq kulübü sözleşmesini yenilememe kararı almıştı.

Wijnaldum, 2023 ve 2026 yılları arasında Al Ettifaq ile 3 yıl geçirdiği Suudi Ligi'ni tanıması nedeniyle Al Ittihad için ideal bir seçenek olmayı sürdürüyor; ancak kariyerinin en öne çıkan bölümü 2016 ile 2021 yılları arasında Liverpool kulübünde geçti.

Al Ittihad, Al Feiha'dan Rakan Kaabi ve İspanyol Almeria'dan Senegalli Dion Lopy ile halihazırda anlaşmasına rağmen yeni bir orta saha oyuncusu kadrosuna katma arayışında.

Bu gelişme, "Kaplanlar"ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından yollarını ayırması ve ayrıca Malili Mamadou Doumbia ile Suudi Hamed Al Ghamdi'nin yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından geliyor.

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