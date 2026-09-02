Basında yer alan haberler, Chelsea'nin Liverpool'un eski yıldızı Hollandalı Georginio Wijnaldum ile geçtiğimiz yaz transfer döneminin bitmesinin ardından anlaşma isteğinin gerçekliğini ortaya koydu.

Basında yer alan haberler, Chelsea'nin Monaco'dan Senegalli Lamine Camara'yı kadrosuna katmadaki başarısızlığını ve Arjantinli Enzo Fernandez'i Manchester City'ye satmasını telafi etmek amacıyla, Wijnaldum ile serbest transfer anlaşması yapma isteğini ortaya koymuştu.

Ancak güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda bu haberleri kesin bir şekilde yalanladı ve Londra kulübünün Hollandalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayacağını doğruladı.

Bu haberler, orta sahaya yeni bir oyuncu arayışı içindeyken adı yine devam eden yaz transfer döneminde Wijnaldum ile anlaşmaya bağlanan Suudi kulübü Al Ittihad için sevindirici bir haber niteliği taşıyor.

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun sonundan bu yana serbest oyuncu konumunda bulunması nedeniyle, transfer piyasasının kapanış tarihlerine bağlı kalmaksızın herhangi bir kulübe bedelsiz olarak katılabilir; zira Al Ettifaq kulübü sözleşmesini yenilememe kararı almıştı.

Wijnaldum, 2023 ve 2026 yılları arasında Al Ettifaq ile 3 yıl geçirdiği Suudi Ligi'ni tanıması nedeniyle Al Ittihad için ideal bir seçenek olmayı sürdürüyor; ancak kariyerinin en öne çıkan bölümü 2016 ile 2021 yılları arasında Liverpool kulübünde geçti.

Al Ittihad, Al Feiha'dan Rakan Kaabi ve İspanyol Almeria'dan Senegalli Dion Lopy ile halihazırda anlaşmasına rağmen yeni bir orta saha oyuncusu kadrosuna katma arayışında.

Bu gelişme, "Kaplanlar"ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından yollarını ayırması ve ayrıca Malili Mamadou Doumbia ile Suudi Hamed Al Ghamdi'nin yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından geliyor.