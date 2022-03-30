Federasyon şikayetçi oldu: Mohamed Salah'ın gözüne tutulan lazerler Mısır'ı Dünya Kupası'ndan etti

Salı günü Senegal ile Mısır'ı Dünya Kupası bileti için karşı karşıya getiren mücadele, normal süre ve uzatmalar ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanınca penaltılara gitti.

Afrika Uluslar Kupası'nın ardından Dünya Kupası elemelerinde de rakibini penaltılarla saf dışı bırakan Senegal, Mohamed Salah'ın Katar 2022 hayallerini yıktı.

Senegal'deki Leopold Sedar Senghor Stadyumu'nu dolduran seyircilerin Mısır adına ilk penaltıyı kullanan Salah'ı lazerler ile rahatsız etmesi tartışma konusu oldu.

Ne yaşandı?

Playoff'un ilk ayağını 1-0 kazanan Mısır, rövanşta Dia'nın dördüncü dakikada attığı golle avantajını erken kaybetti.

Maç boyunca Senegalli taraftarların sahaya tuttuğu lazerler dikkat çekerken, penaltı atışlarında bu sorun daha da büyüdü.

Yüzüne onlarca lazer tutulan Salah penaltıyı gole çeviremedi. Penaltıları 3-1 kazanan Senegal, Dünya Kupası vizesini alan taraf oldu.

Eylül ayında Mısır'ın başına geçen teknik direktör Carlos Queiroz maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Mısır Federasyonu açıklama yaptı

Senegal'deki atmosfer hakkında resmi mercilere şikayette bulunduğunu belirten Mısır Futbol Federasyonu, lazer konusuna ise özel olarak değinmedi.

Açıklamada tribünlerde ırkçı pankartlar açıldığı ve bunların özellikle Mohamed Salah'ı hedef aldığı vurgulandı.

Senegalli fanatiklerin maç öncesinde Mısır'ın takım otobüsüne saldırdığını belirten federasyon, maç sırasında sahaya atılan yabancı maddelere de dikkat çekti.