Suudi Roshn Ligi Profesyoneller Birliği, kulüp üzerinde mali yükümlülüklerin bulunduğuna dair dolaşan haberlere rağmen, Al-Nassr'ın yaz transfer döneminde yeni transferler yapabilme kabiliyeti üzerine ortaya çıkan tartışmalara son verdi.

Profesyoneller Ligi Birliği'nin resmi sözcüsü Ömer Bitrci, bugün pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, mali yükümlülüklerin bulunmasının, kulübün bu yükümlülükleri yerine getirebileceğini kanıtlayan belgeleri sunması halinde, yeni oyuncular kaydetmesinin otomatik olarak engellenmesi anlamına gelmediğini açıkladı.

Bitrci, Al-Nassr'ın da diğer kulüpler gibi, üzerine düşen ödenmesi gereken mali yükümlülüklere ilişkin net bir çizelge sunmakla ve yeni transferlerini gerçekleştirme kabiliyetini etkileyecek bir mali açığın bulunmadığını kanıtlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

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Resmi sözcü, transferlerin gerçekleştirilmesine izin verilmesinin, yeni transferlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini garanti eden mali teminatların sunulmasıyla da bağlantılı olduğuna ve bunun kulübün transfer piyasasındaki işlemlerini tamamlamasına imkan tanıdığına işaret etti.









Böylece Birlik, borç ya da mali yükümlülüklerin varlığından söz edilmesinin, kulübün yetkili mercilerin öngördüğü mali gereklilikleri ve teminatları karşılaması halinde, Al-Nassr'ın oyuncularla anlaşma kabiliyetiyle mutlaka çelişmediğini açıklamış oldu.

Bu açıklamalar, kulübün bir dizi transfer dosyasını sonuçlandırmasının ardından, kulübün mali durumu ve transfer piyasasında harcamaya devam edebilme kabiliyeti hakkında taraftarların süregelen soru işaretleri arasında, Al-Nassr'ın yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirmeye yönelik hamleleri sürerken geldi.