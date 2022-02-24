FCSB'nin Başkanı Gigi Becali'den tepki çeken açıklama: "Covid-19 aşılı futbolcular güçlerini kaybediyor"

Romanya ekibi FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Covid-19 aşısı olan oyuncuların güçlerini kaybettiğini iddia ederek onları takıma almayacağını söylemesi tepkiyle karşılandı.

Becali daha sonra şaka yaptığında ısrar etmesine rağmen, ülkedeki koronavirüs aşısı için resmi hükümet bilgi kaynağı olan RO Vaccinare'den öfkeli bir yanıt geldi. FCSB de konu üzerine bir açıklama yayınladı.

Ne söylendi?

Becali, Pro X'e şunları söyledi:

"Güleceksiniz, ama haklı olabilirim. Aşı olanlar güçlerini kaybeder. Bu bilimsel bir şey. Tüm aşılı insanlar güçlerini kaybeder!

"Oyuncularımı da görüyorum, aşılı olanları. Bazılarını etkilemiyor ama daha yaşlıları etkiliyor. [Ciprian] Deac'ı görmedin mi? Artık fırtınası yok."

Bu açık sözün sahibi daha sonra şaka yaptığını iddia edecek ve gazeteci Grigore Cartianu'nun eleştirilerine yanıt verecekti:

"Bay Cartianu'ya şaka yaptığımı söyleyin. Şimdi size gerçeği söyleyeyim.

"[Valentin] Cretu aşılanmış, [Florin] Tanase aşılanmış, [Paulo] Vinicius aşılanmış. Üç, değil mi? Valentin Gheorghe, dört... Onlarla hiçbir ilgim yok. İlgilenmiyorum."

Romanya aşı kurumu tepki gösterdi

RO Vaccinare'nin Facebook sayfası, Becali'nin açıklamalarına tepki göstererek, halka açık bir gönderide şunları yazdı:

"Aşılanan futbolcular, Covid-19'a karşı aşı olduktan sonra güçlerini kaybetmezler!

"Spor kanıtı: Premier Lig'den dört takım, Romanya'nın maalesef takımının dahi olmadığı Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci turunda.

"21 Aralık 2021'de sizlere sunduğumuz gibi Premier Lig oyuncularının %77'si Covid-19'a karşı aşılandı ve %84'ü ilk doz ile aşılandı. Aynı ligde iki takım tam bir programla %100 aşılandı. .

"İki takımın, Manchester City ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçlarının ilk ayağını sırasıyla 5-0 ve 2-0 kazandığını belirtmekte fayda var.

"Covid-19'a karşı aşılama futbolcuların performansını etkilemiyor. Aksine, SARS CoV-2 enfeksiyonundan geçmenin uzun süreli sekel (Uzun Covid) bıraktığını ve bunun sporcuların performansını etkileyebileceğini gösteren yeterli çalışma var.

"Sonuç basit: Sağlıklı kalmak, futboldan zevk almak, bilime ve tıbba güvenenlere bakmak. Lütfen SADECE güvenilir, resmi kaynaklardan bilgi alın!"

RO Vaccinare ayrıca Pep Guardiola ve Jurgen Klopp'un yanıtlarının bir parçası olarak insanları aşılanmaya çağıran sözlerine de yer verdi.

Kulüp durumu yalanladı

Reuters'e yapılan açıklamada FCSB, "Aşılı oyuncuların oynamayacağı doğru değil.

"Kadromuzda bir düzineden fazla aşılı oyuncu var." dedi.

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