FCSB, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Morutan'ın kaçırdığı penaltıyla elendi

Galatasaray’ın ilgilendiği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan’ın kaçırdığı penaltı, FCSB’nin elenmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde kadrosuna Rumen ekibi Craiova’dan Alexandru Cicaldau’yu kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray’ın bir diğer Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Rachid Ghezzal transferinden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından Morutan söylentileri de kuvvetlenmişti.

Morutan, kulübü Steaua Bükreş’in Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda oynadığı karşılaşmada kaçırdığı penaltıyla gündem oldu.

Neler yaşandı?

Rumen ekibi Steaua Bükreş, Konferans Ligi ön elemesinde Shakhter Karagandy ile karşılaştı.

Romanya’da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Morutanlı FCSB, ikinci maçta ise Kazakistan temsilcisi Karagandy’ye 2-1 mağlup oldu. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasıyla karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Galatasaray’ın ilgilendiği Morutan da penaltı atışını gole çeviremedi vs FCSB, Avrupa Kupaları’na veda etti.

Morutan transfer söylentileri hakkında ne demişti?

Steaua Bükreş’in Craiova’yı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Rumen yıldız, Galatasaray söylentileri hakkında da konuşmuştu:

"Galatasaray söylentileri nereden çıktı bilmiyorum ama transfer olursam çok mutlu olurum."

"Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum."

FCSB, Morutan için ne kadar bonservis istiyor?

Goal Türkiye’ye konuşan Rumen gazeteci Emanuel Roşu , Morutan’ın Cicaldau’dan daha yetenekli olduğunun altını çizerken Steaua Bükreş’in Morutan için 10 milyon euro istediğini belirtmişti.

Ayrıca Roşu, Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali’nin talep ettiği bonservis bedelini aşağıya çekebileceğinin de ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirmişti:

“Belki inebilir. Ne yapacağını kestirmek güç. Bir sonraki hareketini tahmin edemezsin, çünkü kendisi de ne yapacağını bilmiyor. Fikirleri sık sık değişiyor.”

Daha fazlası için:

Belözoğlu, Güneş'i reddetti: Maurizio Sarri'nin ekibine katılıyor

Türk futbolu için tehlike çanları: Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet

Barcelona yönetimini şaşırtan maaş talebi