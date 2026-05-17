Eredivisie - Casino Kras Stadion

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi içeren kapsamlı bir özet sunuyor; buna TV yayınları ve çevrimiçi yayınlarla ilgili tüm bilgiler de dahildir.

FC Volendam - Telstar yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda FC Volendam - Telstar maçını televizyonda veya canlı yayınla izlemek için tüm seçenekleri bulabilirsiniz. Maç, Ziggo üzerinden erişilebilen ESPN kanalında yayınlanacaktır.

Yurt dışından seyahat ediyor ve maçı yine de takip etmek mi istiyorsunuz? Bir VPN ile konumunuzu Hollanda olarak ayarlayabilir ve sanki evinizdeymişsiniz gibi her zamanki yayın hizmetinize erişebilirsiniz.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Volendam'da J. Bacuna sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ev sahibi takımın tahmini kadrosu şu şekilde: R. Steur; M. Amevor, Y. Leliendal, N. Verschuren, P. Ugwu; B. Ould-Chikh, Robert Mühren, A. Plat; B. Pauwels, G. Yah, A. Descotte.

Telstar'da C. Hatenboer sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımın beklenen ilk onbiri şu şekilde: R. Koeman; D. Koswal, D. Bakker, N. Ogidi Nwankwo, J. Hardeveld; P. Brouwer, R. Oudsten, T. Noslin; S. Hetli, G. Offerhaus, S. van Duijn. Maç öncesinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu bilgiler en kısa sürede güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 4 J. Bacuna Sakatlıklar ve Cezalar 23 C. Hatenboer

Son dönemdeki form durumu

FC Volendam, son beş Eredivisie maçında değişken sonuçlar elde etti: bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet. En son maç Excelsior karşısında 1-1 berabere biterken, takım daha önce Heracles deplasmanında 0-2 galip gelmişti. Beş maçta Volendam dört gol atıp beş gol yedi, bu da sahanın her iki tarafında da savunmanın zayıf olduğunu gösteriyor.

Telstar ise son beş Eredivisie maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle biraz daha iyi durumda. En son sonuç, Heracles'e karşı 3-0'lık ikna edici bir galibiyetti ve Sparta'ya karşı 4-1'lik galibiyet de takımın hücum gücünü vurguluyor. Aynı zamanda Telstar, FC Utrecht'e karşı aynı skorla 4-1 mağlup oldu, bu da savunmanın her zaman istikrarlı olmadığını gösteriyor. Toplamda Telstar 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ağustos 2025'te Telstar'ın Eredivisie'de evinde oynadığı maçta 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, Volendam'ın daha güçlü bir izlenim bıraktığı göze çarpıyor: Volendam iki kez galip gelirken, üç maç berabere sonuçlandı. Telstar bu beş maçta dokuz gol atarken, Volendam on üç gol attı, bu da Kuzey Hollanda'daki komşuların genellikle gol dolu maçlar sergilediğini gösteriyor.

Puan Durumu

Eredivisie sıralamasında FC Volendam on altıncı sırada yer alırken, Telstar bir sıra yukarıda on beşinci sırada bulunuyor. Her iki takım da sıralamanın tehlike bölgesinde yer alıyor.