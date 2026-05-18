FC Volendam, Pazar günü Telstar'a karşı 1-2 yenildikleri iç saha maçında kendi taraftarlarının sergilediği davranıştan dolayı öfkeli. ESPN'in haberine göre, Vriendenloterij Eredivisie'de 16. sırada yer alan kulüp, play-offlar öncesinde sert bir ceza uyguluyor.

"FC Volendam, Telstar'a karşı oynanan iç saha maçındaki olaylar nedeniyle kendi taraftarlarını cezalandırıyor: Keuken Kampioen Play-Offs finali için Tilburg'a taraftar götürülmeyecek," diye yazıyor ücretli kanalın X kanalında. "Pazar öğleden sonra yaşanan olaylar nedeniyle Willem II taraftarları da Volendam'da oynanacak rövanş maçına kabul edilmeyecek."

FC Volendam yönetimi, Telstar'a karşı alınan yenilginin ardından yaşanan olayları değerlendirdikten sonra kulübün web sitesinde bir açıklama yayınladı. "Tüm taraflar, olaylardan en sert şekilde uzak duruyor."

"FC Volendam - Telstar maçı sonrasında FC Volendam taraftarları polisle çatışmaya girdi. Telstar taraftar otobüslerine ulaşmaya çalıştılar. Bu girişimde sadece polise değil, köyden gelen kendi insanlarına da saldırdılar. Bu da şiddeti daha da acı verici ve ciddi hale getiriyor," diyen yönetim, özellikle taraftarlar, çocuklar ve mahalle sakinlerinin Volendam taraftarlarının neden olduğu şiddetin ortasında kalması nedeniyle yaşanan kargaşayı üzüntüyle karşıladı.

"Sadece evlerine gitmek, arabalarına ulaşmak isteyen ya da stadyumun yakınında oturan insanlar, artık futbolla hiçbir ilgisi kalmayan ayaklanmaların kurbanı oldular. Masum insanlara yönelik çok ciddi ve hayati tehlike arz eden olaylar yaşandı."

Yerel güvenlik güçleri, Pazar günü FC Volendam - Willem II maçı sırasında deplasman taraftarlarının stadyuma girmesine izin vermeme kararı aldı. Ayrıca kulüp, Çarşamba günü Willem II ile oynanacak ilk play-off maçı için taraftarların Tilburg'a seyahat etmesine izin vermeyi reddediyor.

Balıkçı köyünün kulübünün yönetimi, çok sert cezalar vermeyi planlıyor. ''FC Volendam, bu son derece kınanması gereken olaylardan şiddetle uzak duruyor ve failleri bulup cezalandırmak için elinden geleni yapacaktır.''

Telstar ile oynanacak kritik maç öncesinde Volendam taraftarları zaten en kötü yanlarını göstermişti. 88. dakikada penaltı vuran Ronald Koeman junior'un sözlerinden de bu anlaşılıyor. "Maç öncesinde tehdit edildim, bu inanılmaz derecede üzücü. Yani, buradaki insanlara hiçbir zaman bir şey yapmadım, bana karşı bu şekilde tepki göstermelerini istemedim. Birdenbire başladı," dedi kaleci, geç attığı golün ardından "kanser Koeman" lakabının kendisine yapıştırıldığını De Telegraaf'a anlattı.

FC Groningen taraftarları da hoş karşılanmıyor

Willem II'nin ardından FC Groningen taraftarları da Perşembe günü Kras Stadyumu'nda Ajax ile oynanacak Avrupa kupaları play-off maçı için hoş karşılanmayacak. Kuzeyin Gururu bu karara "öfkeli" ve sonraki adımlarını değerlendiriyor.

"FC Groningen, yetkililerden, önümüzdeki Perşembe günü Volendam'da Ajax ile oynanacak play-off maçında kulübün taraftarlarının kabul edilmeyeceği bildirimini aldı. Pazartesi sabahı FC Groningen, kulübün taraftarlarının önümüzdeki Perşembe günü Avrupa kupaları için Ajax ile oynanacak play-off maçı için Volendam'a seyahat etmelerine izin verilmeyeceği bildirisiyle hoş olmayan bir sürprizle karşılaştı" ifadesi Groningen kulübünün web sitesinde yer alıyor.