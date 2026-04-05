FC Volendam – Feyenoord maçı sonrasında Henk Veerman, kamera karşısına karışık duygularla çıktı. Takımı bir puan aldı (0-0) ve böylece PSV’nin şampiyonluğuna katkıda bulundu, ancak forvet özellikle kendi takımının oyununa eleştirel yaklaştı. Arkadaşı Joey Veerman’a göz kırparak, FC Volendam’ın forveti röportajın sonuna dikkat çekici bir nokta koydu.

Forvet, Volendam'ın Feyenoord maçından daha fazlasını alması gerektiğini düşünüyor. “Bugün gol atmak için yeterince fırsatımız vardı. Ancak ikinci yarıda oyunumuz çok dağınık hale geldi, bu da sık sık geçiş anlarına girilmesine neden oldu,” diyor Veerman. “Bu tamamen bizim hatamız.”

“Topla yeterince iyi değildik ve topsuzken yeterince derinlik yaratamadık. Öndeki oyuncular derinlik yaratmalı ve boşluklar açmak için çok koşmalı,” diye açıklıyor. “Bunu daha iyi yapmalıydık.”

Veerman, Volendam'ın savunmasında epey eksiklikler olduğunu düşünüyor. “İki, üç tane yüzde yüz gol fırsatını kaçırdık. Bu kesinlikle daha iyi olmalı,” dedi. “Öte yandan, en az bir gol atacak kadar da fırsat yarattık.”

Veerman hakemler konusunda eleştirel olmaya devam etti, ancak bunu mazeret olarak kullanmak istemedi. “Bence birçok an gözden kaçırıldı. Ama sonuçta kendimize bakmalı ve o golleri daha erken atmalıyız,” dedi forvet.

Maç analizinin ardından PSV'nin şampiyonluğu ve bununla birlikte yakın arkadaşı Joey Veerman konusu gündeme geldi. Bu, röportajda daha neşeli bir an yarattı ve Volendamlı oyuncu bu anın tadını açıkça çıkardı.

“Evet, Joey mutlu olacaktır sanırım,” diye gülümseyerek söze başlayan Veerman, “Bir mesaj bekliyorum, evet. Ya da belki bundan daha fazlasını.”

“Belki bir bonus da vardır, değil mi? Bugün ona biraz yardım etmiş olduk. Bana göre bu gayet normal,” dedi Veerman.