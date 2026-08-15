FC Volendam, Keuken Kampioen Divisie'deki kötü başlangıcını telafi etti. Kuzey Hollanda ekibi, Jong PSV deplasmanında aldığı 3-2'lik yenilgiden kısa süre sonra TOP Oss'u 3-0 mağlup etti. Oyuna sonradan giren Alex Plat, attığı iki golle maçın yıldızı oldu. İlk hafta NAC Breda'ya 2-1 kaybeden TOP ise şimdilik puansız kaldı.

Karşılaşma öncesinde galibiyetin açık ara favorisi olarak görülen Volendam karşısında maçın ilk bölümünde daha tehlikeli tarafın TOP olması, sürprizi daha da artırdı. Nitekim Mauresmo Hinoke, ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşta topu direğe nişanladı.

Volendam etkisiz bir görüntü çizmeyi sürdürdü, ancak yaklaşık 20 dakika sonra taraftarlarına sevinç yaşattı. Seken top Nordin Bukala'nın önünde mükemmel şekilde kaldı ve onun sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu.

Ev sahibi ekip, dikkat çekici şekilde daha çok kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Jong Ajax'tan gelen Kayden Wolff da böyle bir atakta ters ayağıyla şansını denedi, ancak şutu az farkla auta gitti.

Volendam devreye önde girecekti, ancak bunu sıkıntısız yapmadı. Hem Déron Payne hem de Mawouna Amevor, ilk yarı bitmeden sakatlanarak oyundan çıktı. Yerlerine Erik Schouten ve Luca Blondeau oyuna dahil oldu.

TOP, ikinci yarıda da uzun süre rakibinden aşağı kalmadı, ancak Brabant ekibinde kalite eksikliği açıkça hissedildi. Volendam ise diğer tarafta fırsatı değerlendirdi. Henk Veerman, kafasıyla topu Plat'ın önüne adeta al da at dercesine indirdi ve Plat da uzak köşeyi buldu: 2-0.

2-0'dan sonra gözle görülür biçimde daha güvenli oynayan Volendam, bitime 10 dakika kala skoru 3-0'a getirdi. Nick Doodeman topu ön direğe kusursuz şekilde kesti, orada ortaya çıkan Plat da net bir vuruşla ağları sarstı.