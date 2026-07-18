FC Volendam, Ajax’a başvurdu ve beş yıl aradan sonra forveti tekrar kadrosuna katmak istiyor

Voetbal International muhabiri Tim van Duijn’in haberine göre, Ajax ve FC Volendam, Kayden Wolff’un transferi konusunda görüşüyor. Böylece forvet oyuncusu, beş yıl aradan sonra eski kulübüne geri dönebilir.

Wolff, 2021 yılında yaklaşık 100 bin euro karşılığında Volendam'dan Ajax'a transfer olmuş ve burada U17 ve U18 takımlarından geçerek Jong Ajax'a katılmıştı.

Şu anda yirmi yaşında olan forvet, genç takımda toplam 49 maça çıktı; bu maçlarda 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Ancak Ajax 1. Takımı'nda ilk maçına çıkma fırsatı bulamadı.

Ajax ve Volendam, geçen sezon da başarılı bir transfer anlaşması gerçekleştirmişti. Nick Verschuren, kiralık olarak bu balıkçı kasabasına transfer olmuş ve savunma oyuncusu burada büyük bir gelişme kaydetmişti.

Verschuren’in değeri önemli ölçüde arttı ve bu, aksi takdirde Jong’da oynayacağı Ajax için mükemmel bir haberdi. Amsterdamlılar, onu bu yaz 800 bin ila 1 milyon euro karşılığında Sparta Rotterdam’a sattı.

Van Duijn’e göre, Ajax’ın yüksek bir yeniden satış payı içeren bir anlaşmaya yönelmesi “düşünülemez değil”. Bu durumda kulüp, düşük bir sabit bedelle yetinecek.