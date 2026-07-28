FC Utrecht Teknik Direktörü Correia, Eredivisie’nin yıldız ismine duyduğu ilgiyi sürpriz şekilde kabul etti

FC Utrecht'in Younes Taha'nın hizmetleriyle gerçekten ilgilendiğini Anthony Correia, ESPN'e yaptığı açıklamada kabul etti. “Onunla çalışmayı çok isterim.”

Ancak FC Utrecht, Twente'nin kanat oyuncusu ve orta saha oyuncusu Taha'yı isteyen tek kulüp değil. SC Braga, RB Salzburg, Frosinone ve Suudi Arabistan'dan çeşitli kulüpler de oyuncuyla ilgileniyor.

23 yaşındaki Taha, Enschede'de de kalabilir. Teknik direktör Erik ten Hag, sözleşmesini üç yıl uzatabilecek bir teklif sundu.

Bu nedenle Correia, FC Utrecht'in Taha'yı kadrosuna katma ihtimalini düşük görüyor. “Onunla her zaman çalışmak isterim. Ancak bunun bizim ulaşabileceğimiz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Gelişini konuşmadık. Çok iyi bir oyuncu ama önce hücum hattında yer açılması gerekir.

Taha geçen sezon kiralık olarak FC Groningen'de oynadı. Kuzey'in Gururu adına Vriendenloterij Eredivisie'de altı gol attı ve on asist yaptı.

FC Utrecht, pazar günü Miguel Rodriguez'i beş milyon avro karşılığında Alavés'e sattı. Kulüp, transfer haklarının sadece yüzde 50'sine sahip olduğu için bu satıştan yaklaşık 2,5 milyon avro kazanacak.

FC Utrecht'in kanatlarında Yoann Cathline, Adrian Blake ve Angel Alarcon gibi isimler bulunuyor. Domstedelingen ekibinin 10 numara pozisyonunda ise Victor Jensen ve Dani de Wit yer alıyor.