Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Eredivisie
team-logoFC Utrecht
Stadion Galgenwaard
team-logoSC Heerenveen
GOAL-e

Çeviri:

FC Utrecht - sc Heerenveen maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

FC Utrecht - SC Heerenveen
FC Utrecht
SC Heerenveen
Eredivisie

FC Utrecht ile sc Heerenveen arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler.

crest
Eredivisie - ECL Playoff
Stadion Galgenwaard

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

FC Utrecht - sc Heerenveen maçı yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

FC Utrecht ile sc Heerenveen arasındaki maç, Ziggo üzerinden ESPN'de canlı olarak izlenebilir. Aşağıda bu Eredivisie maçı için mevcut TV ve yayın seçeneklerini bulabilirsiniz.

Seyahatte misiniz ve maçı yine de canlı izlemek mi istiyorsunuz? Bir VPN ile yurt dışından da güvenilir yayın hizmetinize erişebilir, böylece hiçbir dakikayı kaçırmazsınız.

ESPN via Ziggo

Ziggo üzerinden ESPN

Buradan izleyin

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Utrecht vs SC Heerenveen Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
Diziliş
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
4-2-3-1
1V. Barkas3M. van der Hoorn44M. Eerdhuijzen23N. Vesterlund16S. El Karouani11J. Karlsson21G. Zechiel20D. de Wit10Y. Cathline27A. Engwanda91S. Haller22B. Klaverboer45O. Braude4S. Kersten3M. Willemsen19V. Zagaritis11L. Oyen6J. van Overeem20J. Trenskow10R. Meerveld16M. Linday9D. Vente
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
4-2-3-1
FC Utrecht

İlk 11

SC Heerenveen

Teknik direktör

  • R. Jans
  • R. Veldman

Sakatlıklar ve Cezalar

FC Utrecht'in bu maçta oldukça fazla eksik oyuncusu bulunuyor. E. Demircan, O. Agougil, M. Brouwer, M. Rodriguez ve J. van Ommeren'in hepsi sakatlar listesinde yer alıyor ve bu durum teknik direktörün elindeki kadroyu önemli ölçüde kısıtlıyor. Herhangi bir ceza cezası bildirilmedi. Muhtemel kadro henüz açıklanmadı; maç yaklaştıkça güncellemeler bekleniyor.

sc Heerenveen tarafında ise herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmedi. Frizler tam kadroya sahip gibi görünüyor, ancak burada da muhtemel ilk 11 açıklanmadı.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Son dönemdeki form durumu

UTR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

HEE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

FC Utrecht, son beş Eredivisie maçından üçünü kazandı; bu seride bir mağlubiyet aldı ve berabere kalmadı. En son maçta Fortuna Sittard'ı evinde 2-0 yenerken, Mayıs ayında Ajax'ı deplasmanda 1-2 yenmesi bu serideki en güçlü performansı oldu. Buna karşılık, Nisan ayında Excelsior'a karşı evinde 5-0'lık çarpıcı bir mağlubiyet yaşadı. Utrecht, beş maçta toplam dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Sc Heerenveen, son beş lig maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son sonuç, Ajax deplasmanında 0-0 berabere kalmasıydı, bunu NAC'ye karşı 2-0 mağlubiyet izledi. FC Volendam deplasmanında 0-2 galibiyet, bu serideki en iyi sonuçtu. Heerenveen bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Karşılaşmalar

UTR

Son 5 maçları

HEE

2

Galibiyetler

3

Beraberlikler

0

Galibiyetler

9

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İki takım arasındaki en son karşılaşma 1 Şubat 2026'da Eredivisie'de gerçekleşti; o maçta sc Heerenveen ve FC Utrecht, Friesland'da 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, Eylül 2025'te Utrecht'te oynanan maç da 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Son beş karşılaşmada FC Utrecht bir galibiyet alırken, sc Heerenveen de bir galibiyet elde etti ve üç maç berabere ya da farklı skorlarla sonuçlandı. Bu seri, iki takım arasında çok az fark olduğunu gösteriyor.

Sıralama

Eredivisie'de FC Utrecht şu anda altıncı sırada yer alırken, sc Heerenveen sekizinci sırada bulunuyor.

Reklam