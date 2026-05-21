Eredivisie - ECL Playoff Stadion Galgenwaard

FC Utrecht - sc Heerenveen maçı yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

FC Utrecht ile sc Heerenveen arasındaki maç, Ziggo üzerinden ESPN'de canlı olarak izlenebilir. Aşağıda bu Eredivisie maçı için mevcut TV ve yayın seçeneklerini bulabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Utrecht'in bu maçta oldukça fazla eksik oyuncusu bulunuyor. E. Demircan, O. Agougil, M. Brouwer, M. Rodriguez ve J. van Ommeren'in hepsi sakatlar listesinde yer alıyor ve bu durum teknik direktörün elindeki kadroyu önemli ölçüde kısıtlıyor. Herhangi bir ceza cezası bildirilmedi. Muhtemel kadro henüz açıklanmadı; maç yaklaştıkça güncellemeler bekleniyor.

sc Heerenveen tarafında ise herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmedi. Frizler tam kadroya sahip gibi görünüyor, ancak burada da muhtemel ilk 11 açıklanmadı.

Son dönemdeki form durumu

FC Utrecht, son beş Eredivisie maçından üçünü kazandı; bu seride bir mağlubiyet aldı ve berabere kalmadı. En son maçta Fortuna Sittard'ı evinde 2-0 yenerken, Mayıs ayında Ajax'ı deplasmanda 1-2 yenmesi bu serideki en güçlü performansı oldu. Buna karşılık, Nisan ayında Excelsior'a karşı evinde 5-0'lık çarpıcı bir mağlubiyet yaşadı. Utrecht, beş maçta toplam dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Sc Heerenveen, son beş lig maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son sonuç, Ajax deplasmanında 0-0 berabere kalmasıydı, bunu NAC'ye karşı 2-0 mağlubiyet izledi. FC Volendam deplasmanında 0-2 galibiyet, bu serideki en iyi sonuçtu. Heerenveen bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Karşılaşmalar

İki takım arasındaki en son karşılaşma 1 Şubat 2026'da Eredivisie'de gerçekleşti; o maçta sc Heerenveen ve FC Utrecht, Friesland'da 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, Eylül 2025'te Utrecht'te oynanan maç da 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Son beş karşılaşmada FC Utrecht bir galibiyet alırken, sc Heerenveen de bir galibiyet elde etti ve üç maç berabere ya da farklı skorlarla sonuçlandı. Bu seri, iki takım arasında çok az fark olduğunu gösteriyor.

Sıralama

Eredivisie'de FC Utrecht şu anda altıncı sırada yer alırken, sc Heerenveen sekizinci sırada bulunuyor.