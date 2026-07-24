Miguel Rodríguez, FC Utrecht’teki son günlerini yaşıyor. Marca’dan Matteo Moretto ile Voetbal International’ın haberine göre Utrecht ekibi, oyuncuyu satmaya çok yakın.

Miguel Rodríguez, iki yıl önce Celta de Vigo’dan kiralık olarak gelmişti. Utrecht’teki ilk sezonunda o kadar büyük bir etki bıraktı ki kulüp, onu bonservisiyle kadrosuna katma kararı aldı.

FC Utrecht, geçen yaz İspanyol sağ kanat için 2,5 milyon euro ödedi, ancak Celta oyuncunun transfer haklarının yüzde 50’sini elinde tuttu.

Şimdi Utrecht, geçen sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan Rodríguez’in satışı konusunda Alavés ile anlaşmaya yaklaşıyor. İspanyol kulübü onun için 5 milyon euro ödeyecek.

Utrecht, transfer haklarının yalnızca yüzde 50’sine sahip olduğu için bu transferden kasasına 2,5 milyon euro koyacak.

Rodríguez, toplamda FC Utrecht formasıyla 64 maça çıktı. Bu süreçte 15 gol attı ve 4 asist yaptı.