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Bart DHanis
Çeviri:

FC Utrecht, Kozakken Boys karşısında hiç ikna edici bir oyun sergileyemedi ama kupada tur atladı

Kozakken Boys - FC Utrecht
Kozakken Boys
FC Utrecht
KNVB Kupası

FC Utrecht, perşembe akşamı Kozakken Boys'u 0-1 mağlup etti. Anthony Correia'nın takımı, Eurojackpot Hollanda Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Oldukça sönük geçen ilk yarıda Sergio Padt, 20. dakikada ilk kez müdahale etmek zorunda kaldı. Kaleci, yön değiştiren bir ortayı üst direğin hemen altından çıkardı.

Kısa süre sonra Kozakken Boys bir kez daha tehlike yarattı. Milan van den Berg'in şutu savunmadan sekerek direğin hemen yanından dışarı çıktı. Ardından kullanılan kornerde top üst direğin hemen üzerinden auta gitti.

Dört dakika sonra Utrecht ilk kez etkili oldu. Sahanın kenarından kullanılan endirekt serbest vuruşta Oualid Agougil topu ceza sahasına gönderdi. Orada tamamen boşta kalan Nikolas Panagioutou, topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

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TEL

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Eredivisie

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UTR

UTR

ALE

ALE

Tweede Divisie

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KZB

KZB

İkinci yarıda inisiyatifi yeniden Kozakken Boys aldı. İkinci Lig'de dördüncü sırada bulunan ekip birkaç kez kaleyi yokladı ve Padt'ı zorladı. Özellikle oyuna sonradan giren Mouad Hassan'ın şutu çok tehlikeliydi ancak Padt yine kurtarışı yaptı.

84. dakikada Utrecht maçı bitirecek golü bulacak gibi göründü. Yoann Cathline, Marius Broholm'u kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak Broholm son vuruşta başarısız oldu. Kozakken Boys'tan son bölümde bir baskı gelmedi

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