Yoann Cathline, cumartesi öğleden sonra FC Utrecht’in PEC Zwolle’yi konuk ettiği maçta kendi taraftarlarını epey kızdırdı. Fransız hücum oyuncusu, takım arkadaşı Ángel Alarcón çok daha iyi bir pozisyonda olmasına rağmen kendisi şut çekmeyi seçerek henüz ikinci dakikada çok önemli bir fırsatı harcadı. Galgenwaard Stadı’nda ilk yarı, bu pozisyonun da etkisiyle 0-0 sona erdi.

FC Utrecht, başlama vuruşundan hemen sonra golü bulmak için önemli bir fırsat yakaladı. Didden’in mücadeleyi bırakmamasının ardından PEC Zwolle’nin kullandığı kornerden hızlı bir kontra atak doğdu. Cathline ve Alarcón, tek bir savunmacıya karşı birlikte hücuma çıktı.

İkiye bir pozisyonu, ev sahibi ekibin öne geçmesi için ideal bir fırsat gibi görünüyordu. Ancak Cathline, tamamen boş durumdaki takım arkadaşına pas vermek yerine şut çekti. Top, PEC Zwolle kalesinin yanından dışarı çıktı.

Fransız oyuncunun tercihi, Jeroen Kapteijns’in sert tepkisini çekti. De Telegraaf gazetecisi, X’te "FC Utrecht’ten maçın hemen başında büyük bir fırsat kaçtı" diye yazdı. "Ardından ikiye bir pozisyonu berbat oynandı. Çünkü Cathline, boş durumdaki Alarcón’a pas vermeye tenezzül etmedi ve kendisi şut çekip topu dışarı gönderdi."

Kapteijns’e göre hücum oyuncusu, topu takım arkadaşına vermeliydi. Gazeteci, "Fransız oyuncu kötü bir iş çıkardı" değerlendirmesinde bulundu ve FC Utrecht teknik direktörüne seslendi: "Anthony Correia’nın maç sonu değerlendirmesinde bu konuya ciddi biçimde yer vermesi gerekir. Bu topu, senden daha iyi pozisyondaki takım arkadaşına vermelisin."

Cathline’ın tercihi, devre arasında pozisyonu ESPN’de analiz eden Kees Kwakman’ı da şaşkına çevirdi. "Bazen bir oyuncunun aklından ne geçtiğini merak ediyorsun" diyen yorumcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cathline burada pası bir, iki, üç, dört kez verebilir ama hiç niyeti yok gibi görünüyor. Sonunda pas vermemeye karar verebilirsin ama bence topu pas olarak vermek aklından hiç geçmedi."

Kwakman’a göre Cathline yalnızca kendi golünü düşünüyordu. Eski futbolcu, "Aklındaki tek şey, ‘Ben kendim gideceğim’ düşüncesiydi" dedi ve Alarcón’un tepkisine de değindi: "Bu arada bence Alarcón yine de sakin tepki veriyor. Kendimi onun yerine koyarsam çok öfkelenirdim. Bu topu pas olarak vermemesini anlaşılır bulmuyorum."

Kwakman, Alarcón’un golü atmak için geniş bir alan bulduğunu vurguladı. "Aartsen’in Alarcón’u çok iyi kapattığı da söylenemez. Doğrudan Cathline’a yöneliyor ve Alarcón’u boş bırakıyor." Yorumcu, kaçan fırsata ilişkin görüşünü de net biçimde ifade etti: "Aslında ikinci dakikada skor Utrecht lehine 1-0 olmalıydı."







