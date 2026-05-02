FC Utrecht, Cumartesi günü son dakikada NAC Breda'yı mağlup etti. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan maç uzun süre golsüz bir beraberlikle sonuçlanacak gibi görünüyordu, ancak ikinci yarının sonlarında Dani de Wit, takımı kurtaran 1-0 golünü attı. NAC, Mohamed Nassoh'un kırmızı kart görmesinin ardından maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı. Utrecht bu galibiyetle Conference League bileti için play-off'lara katılma yolunda büyük bir adım attı, ancak 17. sırada yer alan NAC için durum umutsuz görünüyor.

FC Utrecht'te Matisse Didden'in yokluğu dikkat çekti; onun yerine Mike Eerdhuijzen oynadı. NAC Breda, beş savunmacılı temkinli bir diziliş tercih etti ve Lewis Holtby ve André Ayew gibi oyuncularla tehlikeli olmaya çalıştı. Nassoh'un kırmızı kart görmesinin ardından bu defansif yaklaşım daha da belirgin hale geldi.

İlk yarı, düşük tempo ve neredeyse hiç net pozisyon olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Utrecht topun daha fazla hakimiyetindeydi, ancak kompakt bir yapı sergileyen NAC'yi neredeyse hiç açamadı. En önemli an VAR'dan geldi; hakem Alex Bos ekrana çağrıldı ve Nassoh'a kırmızı kart göstererek onu sahadan attı. Orta saha oyuncusu, Souffian El Karouani'nin ayak bileğine uzanmış bacağıyla girdi; El Karouani acı içinde bağırdı ancak oyuna devam edebildi.

Bir kişi eksik kalan NAC, daha da geriye çekildi ve kontra atak fırsatlarını kolladı. Ancak Utrecht, üstünlüğünü büyük fırsatlara dönüştürmeyi başaramadı. İlk yarı bitmeden hemen önce Alonzo Engwanda uzak mesafeden şut denedi, ancak topu kalenin üstünden dışarıya gitti.

İkinci yarıda Utrecht vites yükseltti ve fırsatlar arka arkaya geldi. Artem Stepanov hemen büyük bir fırsat yakaladı ve Jesper Karlsson da muhteşem bir denemeyle gole çok yaklaştı. Ancak NAC, birkaç tehlikeli atak sayesinde uzun süre direndi.

André Ayew, konuk takımı öne geçirmek için bir başka büyük fırsat yakaladı, ancak kaleci Vasilios Barkas'a takıldı. Diğer tarafta Utrecht, Yoann Cathline ve oyuna sonradan giren Sébastien Haller'in de aralarında bulunduğu oyuncuların girişimleriyle baskısını sürdürdü, ancak top bir türlü ağlara gitmek istemedi.

Maç 0-0'da bitecek gibi görünürken, Utrecht 86. dakikada golü buldu. Karlsson'un ortasını tamamen boşta kalan Dani de Wit kafayla ağlara gönderdi. Gol ilk başta ofsayt nedeniyle iptal edildi, ancak VAR Pol van Boekel uzun bir değerlendirme sonrasında kararı düzeltti: gol geçerli sayıldı.

NAC, uzatma dakikalarında beraberliği yakalamak için bir fırsat daha yakaladı, ancak Moussa Soumano'nun kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti. Konuk takım daha sonra her şeyi ortaya koydu ve hatta kaleci Bielica'yı da ileriye çıkardı. Bu, Adrian Blake'in tamamladığı bir kontra atakta NAC'ın sonu oldu: 2-0.

Bu mağlubiyetle Bredena ekibi 17. sırada kaldı ve ligde kalmak için son iki maçta iki galibiyete ihtiyacı var.