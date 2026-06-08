FC Utrecht'in orta saha oyuncusu Zidane Iqbal, Dünya Kupası'nda çocuklara ilham vermek istiyor: "Bu gerçekten mümkün"

Zidane Iqbal, hayal kırıklığı yaratan bir sezona rağmen bu yaz dünyanın en büyük sahnesinde yer alıyor. FC Utrecht’in orta saha oyuncusu, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Irak’ı temsil edecek ve The Athletic’e verdiği demeçte, bu sayede yeni nesillere ilham vermeyi umduğunu söyledi.

Ancak Utrecht'teki sezon sorunsuz geçmedi. Geçen yıl Eredivisie'de dördüncü sıraya ulaşılmasına katkıda bulunduğu güçlü bir sezonun ardından, Iqbal yeni sezonun başlangıcını geciktiren bir diz sakatlığı geçirdi. Geri dönüşünün ardından, artık takımdan ayrılan teknik direktör Ron Jans'ın planlarında yer almadı. Keuken Kampioen Divisie'de Jong Utrecht formasıyla oynamakla yetinmek zorunda kaldı.

Yine de Iqbal bu yaz Dünya Kupası'nda yer alacak. Annesinin memleketi olan Irak, kırk yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve Iqbal'a göre bu süreçte bir Hollandalı kilit rol oynuyor: René Meulensteen.

Eski Manchester United teknik direktörü, şu anda milli takım teknik direktörü Graham Arnold'un yardımcısı ve Iqbal'a göre, deneyimiyle Dünya Kupası elemelerinde fark yaratmayı başardı. "Ona sadece teşekkür ettim," diyor. "Avustralya elemelerindeki deneyimini bize aktardı."

Manchester United'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki Iqbal'ın, sahada başarılı olmanın yanı sıra bu Dünya Kupası'nda başka bir hedefi daha var: ilham vermek. "Yeni oyuncular, biz başardığımız için bize hayranlık duyacak ve böylece bu, nesilden nesile aktarılacak. Umarım Irak'ta Dünya Kupası'na katılmak norm haline gelir."

"Iraklı, Asyalı, Arap birçok çocuk Dünya Kupası'nı izliyor ve 'ben de yapabilir miyim?' diye düşünüyor. Umarım beni görüp şunu anlarlar: bu mümkün. Gerçekten mümkün." Bu sözlerin ardından kendi çocukluğuna da değiniyor.

"Büyürken, gerçekten örnek alabileceğim kimse yoktu," diye devam ediyor. "Sana benzeyen, aynı saç stiline sahip, aynı şekilde giyinen, aynı dili konuşan ve muhtemelen evde aynı yemekleri yiyen birini gördüğünde, bu seni biraz daha etkiler. Kendini o kişide biraz daha iyi bulursun."

Irak, Norveç, Fransa ve Senegal'in rakip olduğu Grup I'e yerleştirildi. Yine de Iqbal, gözünü korkutmuyor ve Fransa'yı örnek alıyor. "Fransa'nın kaybedecek çok şeyi var. Biz baskı hissetmeden sahaya çıkacağız. Bizi yenmeleri gerekiyor."

Irak için önce Venezuela ile bir hazırlık maçı var, ardından 17 Haziran'da kırk yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na çıkacak ve ilk rakibi Norveç olacak.