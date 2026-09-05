Hakem Martin van den Kerkhof, FC Utrecht ile Go Ahead Eagles arasındaki maçın "gelecek haftanın başlarında bir zamanda" tamamlanmasını bekliyor. İki takım arasındaki karşılaşmayı cumartesi akşamı bir saati aşkın sürenin ardından kesin olarak tatil etti; bunun nedeni Utrecht taraftarlarının sahaya defalarca havai fişek ve bardak atmasıydı. O anda Deventer ekibi konuk Go Ahead 1-3 öndeydi.

Go Ahead devre arasından hemen sonra skoru 0-2 ve 0-3'e getirdikten sonra, Utrecht taraftarları sahaya havai fişek attı. Maç geçici olarak durduruldu ve yaklaşık çeyrek saat sonra yeniden başladı. Utrecht ardından skoru 1-3'e getirdi, ancak sonrasında işler yine kontrolden çıktı.

Go Ahead oyuncuları topu ellerinde tuttu, böylece Utrecht oyunu hızlı şekilde yeniden başlatamadı. Bu da kısa süreli bir arbede yaşanmasına ve Utrecht taraftarlarının hayal kırıklığıyla sahaya bardak atmasına yol açtı. Maç bir kez daha durduruldu. Kısa süre sonra bunun bu kez kesin olduğu açıklandı.

Van den Kerkhof, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten hiç istemediğimiz bir şey" dedi. "İlkinde mesele, oyuncuların güvenliğinin muhtemelen tehlikeye girmesi. İkincisinde ise bu kadar toplu şekilde bardak atılması, bunu istemiyoruz."

"Maçı tatil edip etmeme kararını yerel üçlü mekanizmaya bırakıyoruz. Bütün bunların düzenlenmesi gerekiyor, ayrıca dışarıda kamu düzeninin de iyi şekilde sağlanmış olması lazım. Bu yüzden biraz daha uzun sürdü."

"Ne zaman devam edeceğimizi belirlemek maç işleri biriminin konusu. Ama bunun hiç şüphesiz gelecek haftanın başlarında bir zamanda olacağını düşünüyorum. Bu korkunç. Ben bir futbolseverim ve bunun futbolda yeri yok. Yine de zaman zaman yaşanması üzücü."

Joris Kramer

Go Ahead kaptanı Joris Kramer, Utrecht'in 1-3'ü bulmasının ardından yaşanan arbedeye, maç kesin olarak tatil edilmeden hemen önce karıştı. "Biraz da suçu kendimde görüyorum, çünkü ben tetikliyorum" diyerek bunu kabul etti. "Bize her şeyi organize etmek için zaman kazandırmak adına topu kısa süreliğine almak istedim. Ama tabii ki onlar da atıyor. Bu üzücü."

"Bunun yaşanması üzücü ama bunun muhtemelen olacağını önceden biliyorduk. Bu sabah grup uygulamamızda, güvenliğimizden bunun olacağına dair bazı bilgiler aldık. Sonra bunun gerçekten de yaşanması çok üzücü. Ama skor 0-3'ken bu ihtimalin daha büyük olduğunu biliyorsunuz."