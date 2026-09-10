FC Utrecht, geçen cumartesi Go Ahead Eagles karşılaşmasında yaşanan olayların ardından kendi taraftarlarına yönelik tedbirler alma kararı verdi. Pazar günü Excelsior deplasmanında taraftarlar yine tribünde olabilecek, ancak sadece taraftar otobüsüyle Rotterdam’a gitmeleri halinde.

Kulüp bunu RTV Utrecht’e açıkladı. Daha önce taraftarların Rotterdam’a otomobille gitmesine de izin veriliyordu, ancak bu seçenek hafta başında yapılan üçlü görüşmenin ardından kaldırıldı. 20 Eylül’de oynanacak Feyenoord - FC Utrecht maçında da aynı tedbir geçerli olacak.

Geçen cumartesi Galgenwaard Stadyumu’nda işler tamamen kontrolden çıktı. Taraftarlar sahaya bir havai fişek bombası attı ve bunun ardından maç geçici olarak durduruldu. Kısa süre sonra sahaya sayısız bardak atıldı, bunun üzerine hakem Martin van den Kerkhof karşılaşmayı kesin olarak tatil etme kararı aldı.

Salı günü maçın kalan bölümü seyircisiz oynandı. FC Utrecht burada 1-3’lük geri dönüşe etkileyici şekilde imza attı ve sonunda 3-3’lük beraberliği kopardı.

Utrecht taraftarı daha önce de Excelsior deplasmanında kötü davranışlarda bulunmuştu. Bu yıl 26 Nisan’daki son karşılaşmada taraftarlar havai fişek yaktı. Hollanda Futbol Federasyonu, bunun için FC Utrecht’e 10 bin avro para cezası ve Utrecht taraftarlarının alınmayacağı bir deplasman maçı yönünde ertelenmiş bir ceza verdi.

FC Utrecht ayrıca hafta başında yerel stat yasakları vermek için çalıştığını da duyurmuştu. Kulüp, “Mevcut kamera görüntüleri temel alınarak ilk kişiler tespit edildi” açıklamasını yaptı. Yerel stat yasaklarının yanı sıra Hollanda Futbol Federasyonu da ülke çapında stat yasakları verebilir.