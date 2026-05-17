Takım haberleri ve kadrolar

FC Utrecht'in bu maçta kadrosunda yer almayan birkaç oyuncusu var. Brouwer, Agougil, Demircan, Van Ommeren ve Rodriguez sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen ilk onbir şu şekilde: Barkas; Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani, Vesterlund; Zechiël, Karlsson, Engwanda; De Wit, Cathline, Haller.

Fortuna Sittard da kendi sakatlık sorunlarıyla maça çıkıyor. Bayram, Michut, Marsman ve Schenkhuizen forma giyemeyecek. Limburg ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen ilk on bir: Branderhorst; Hubner, Bisschops, Van Ottele, Kasanwirjo; Peterson, Gbemou, Duijvestijn; Oukili, Limnios, Sierhuis. Maç başlamadan önce herhangi bir değişiklik olursa, bu makale güncellenecektir.

Son dönemdeki form durumu

FC Utrecht, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyetle inişli çıkışlı bir performans sergiledi. En son maç, aynı zamanda en etkileyici olanıydı: geçen hafta Amsterdam'da Ajax'ı 1-2 mağlup ettiler. Bundan önce Utrecht, NAC'yi de 2-0 yendi, ancak hemen öncesinde Excelsior'a 5-0 yenilmesi ağır bir darbe oldu. Takım bu beş maçta 10 gol attı, ancak 12 gol de yedi, bu da savunmadaki zayıflığını ortaya koyuyor.

Fortuna Sittard, son beş Eredivisie maçında bir galibiyet, üç mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. En son galibiyet, PEC Zwolle'ye karşı 3-2'lik skorla alınan galibiyetti ve bu umut vericiydi, ancak ondan önceki iki mağlubiyet — Feyenoord'a karşı (1-2) ve sc Heerenveen'e karşı (2-1) — takımın istikrarlı sonuçlar elde etmekte zorlandığını gösterdi. Daha önce NAC ile 1-1 berabere kalmış ve AZ'ye karşı 2-0 mağlup olmuştu. Fortuna bu beş maçta 7 gol attı ve 8 gol yedi.

Karşılaşmalar

Bu iki takımın en son karşılaşmasında, 20 Eylül 2025 tarihinde, Fortuna Sittard evinde FC Utrecht'i 1-0 mağlup etti. İki takımın genel geçmişine bakıldığında bu sonuç nispeten nadir bir durumdu: Utrecht, Aralık 2024'te Galgenwaard'da 5-2'lik bir skorla galip gelmiş, Şubat 2024'te ise kendi sahasında 4-0 kazanmıştı. Son beş karşılaşmanın ikisi golsüz berabere sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Fortuna biraz daha fazla galip geldi, ancak Utrecht kazandığı maçlarda gol sayısında üstünlük sağladı.

Puan Durumu

Eredivisie sıralamasında FC Utrecht yedinci sırada yer alırken, Fortuna Sittard on birinci sırada bulunuyor. Utrecht, Avrupa kupalarına katılma şansını artıracak güçlü bir sıralama hedefliyor, Fortuna ise özellikle küme düşme endişesi yaşamadan rahat bir sezon sonu geçirmeyi amaçlıyor.